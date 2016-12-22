Вадим Иосуб: В 2017 году экономика Беларуси останется в рецесси 1 22.12.2016, 17:36

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Вадим Иосуб

Эксперты рассказали, как будет выглядеть экономика страны в будущем году.

На фоне уходящего года мы попросили экономистов рассказать, какой они видят экономику страны в будущем году. Вырастет ли зарплата? Что будет с долларом? И как изменится наша жизнь?

Итак, пока предварительные итоги года выглядят так. 1 января нынешнего года доллар по курсу Нацбанка стоил 18 569 неденоминированных рублей. Официальный курс на сегодня — 1,9577 деноминированного рубля (выше на 5,4%). По данным Белстата, инфляция на конец прошлого года составила 12%, сейчас она находится на уровне — 10,1%. Средняя зарплата в октябре прошлого года была 6,837 млн неденоминированных рублей. В октябре в среднем по стране начисленный заработок составил 722,9 рубля, пишет onliner.by.

«Это будет третий год сокращения экономики в Беларуси»

По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, ситуация в экономике страны следующего года будет довольно тяжелой.

— Экономика Беларуси останется в рецессии. Падение ВВП составит около 1%, это будет третий год сокращения. Затяжной кризис связан с тем, что он носит не циклический или конъюнктурный, а структурный характер. Проблемы экономики связаны с низкой производительностью труда и низкой эффективностью крупных госпредприятий.

Последние годы показали, что большинство крупных госпредприятий (за исключением, пожалуй, НПЗ и «Беларуськалия») могут работать только в условиях отсутствия бюджетных ограничений: постоянных дотаций, субсидий, льготных кредитов по отрицательным реальным ставкам, списывания долгов, их конвертации в увеличение доли государства. Однако такая политика мягких бюджетных ограничений приводила к тому, что последние два десятилетия Беларусь была лидером в СНГ и Восточной Европе по инфляции и девальвации.

Высокие темпы экономического роста обесценивались его низким качеством, регулярными валютными кризисами, ростом внешнего долга. При этом резкое смягчение монетарной политики маловероятно, так как руководство страны не захочет возврата к гиперинфляции и обвала курса белорусского рубля. Выход может быть найден в глубоких и непопулярных структурных реформах.

Прогнозная стоимость доллара на конец года — 2,25 рубля

— Беларусь имеет максимально недиверсифицированную внешнюю торговлю, как по географии (почти половина приходится на российский рынок), так и по товарной номенклатуре (половина представлена продуктами нефтепереработки и калийными удобрениями). В такой ситуации любое ухудшение конъюнктуры российской экономики или цен на удобрения и нефтепродукты больно бьет по экономике страны, — поясняет Вадим Иосуб.

Что касается прогноза по замедлению инфляции с 12% до 9% в нынешнем году, то он возможен только при условии сохранения нынешней денежно-кредитной политики. В этом случае рост стоимости валютной корзины может оказаться пропорциональным инфляции, то есть составить те же 9%.

Динамика отдельных валют к белорусскому рублю во многом будет зависеть от внешних по отношению к белорусской экономике кросс-курсов EUR/USD и USD/RUB. Если исходить из предпосылок, что к концу 2017 года евро с долларом достигнут паритета и при этом доллар в России будет стоить 67 российских рублей, стоимость валют в Беларуси на конец года может составить 2,25 рубля за доллар США и евро, 3,37 рубля за 100 российских рублей, при росте трехвалютной корзины на 9%.

«Обещанная заработная плата в $500, на мой взгляд, едва ли возможна»

Экономист Антон Болточко считает, если экономическая политика в будущем году останется такой же, то можно ожидать дальнейшего падения валового внутреннего продукта.

— Другими словами, рецессия в стране продолжится, — отмечает он. — При этом я бы не обращал особого внимания на то, будет это минус 1% или минус 2,5% ВВП. Ведь кардинально несколько процентов ВВП не меняют жизнь обычных граждан. Даже если предположить, что случится чудо и экономика прирастет на 1%, как это сегодня прогнозируют официальные власти, то это не сильно повысит наши преимущества в гонке с другими развивающимися странами, которые ежегодно прибавляют в разы больше.

Почему ВВП не вырастет? Во-первых, за два предыдущих года инвестиции в основной капитал — залог будущего экономического роста — «просели» на значительную величину (за 2016 год — это почти 20%). У государства нет достаточно средств, чтобы реализовать крупномасштабные проекты, а бизнес все еще ведет себя осторожно на фоне макроэкономических проблем в стране.

Во-вторых, доходы населения сокращаются и поддержать экономику за счет потребления не удастся. Обещанная заработная плата в $500, на мой взгляд, вряд ли возможна. Поэтому внутренний рынок продолжит сжиматься, и это негативно скажется на динамике ВВП. В итоге мы получаем ситуации, когда в очередной раз стоит признать: Беларусь находится на этапе экономического застоя.

«Возрастет давление на курс национальной валюты»

— В 2016 году практически ничего не изменилось. И в декабре 2015 года я также называл сложившуюся ситуацию в экономике страны застоем. Однако сегодня отличается от вчера. Возросшими рисками. Главный риск следующего года — это сложности в банковской системе, —объясняет Антон. —Возрастающие проблемные активы в банках могут привести к серьезным последствиям. Именно поэтому Нацбанк в следующем году должен будет играть одну из основных ролей в отечественной экономике.

При этом он не должен быть единственной скрипкой в оркестре. Правительство должно продолжить работу над оздоровлением реального сектора (в первую очередь — государственного), чтобы не допустить увеличения проблемных активов в системе.

Возрастет давление на курс национальной валюты. Несмотря на то, что Нацбанк удерживает денежные агрегаты в соответствии со своими целевыми показателями, главный банк страны все еще не может напрямую управлять инфляцией. Без должных для него компетенций снизить ИПЦ до 9% вряд ли удастся. Регулируемые государством цены могут быть пересмотрены, и тогда стоит ожидать инфляции в 11—13% годовых. А это непосредственно скажется и на курсе белорусского рубля. Тем более предложение валюты, которое в этом году формировалось населением, поддерживавшим свой традиционный уровень потребления, скорее всего, снизится.

Со стороны спроса на валюту, наоборот, ожидается рост. Ведь в этом году отдельные госпредприятия продолжили получать кредитную поддержку и закупать импортное сырье и промежуточные товары. Поэтому курс рубля в 2017 году вполне может потерять десятую часть от нынешней цены.

И еще один риск, который находится на поверхности, — рост внешнего долга Беларуси. Пару лет назад говорилось, что мы прошли пик платежей по внешнему долгу, однако каждый год наш бюджет закладывает рекордные суммы для возврата средств кредиторам. В 2017 году в очередной раз нам необходимо вернуть несколько миллиардов долларов, которые вполне могли бы остаться в стране и работать на благо родины.

Поэтому 2017 год — год сложных экономических решений для руководства страны. Вопрос в том, какие это будут решения.