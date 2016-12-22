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В суде над директором украинской библиотеки в Москве Бандеру перепутали с Бандерасом

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  • 22.12.2016, 17:55
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Антонио Бандерас

В Мещанском суде Москвы прошел суд над директором библиотеки украинской литературы Натальей Шариной.

Фамилии лидера украинских националистов Степана Бандеры и знаменитого испанского актера Антонио Бандераса в московском суде перепутал понятой по делу директора украинской библиотеки Натальи Шариной, которую обвиняют в растрате и экстремизме.

Как сообщает Грани.ру в Twitter, суд допрашивал понятых. Во время дачи показаний Николай Журавлев, который был понятым во время обыска в библиотеке украинской литературы 28 октября 2015 года, перепутал фамилии лидера украинских националистов Степана Бандеры и знаменитого испанского актера Антонио Бандераса.

«У нее изъяли компьютер, какие-то документы. Потом нашли тумбочку с книгами, показалось, что они были спрятаны….А изымали следователи все по деятельности Бандераса, германских войск там, украинские националисты, всякое такое», – заявил Журавлев.

Следующее заседания суда пройдет 19 января 2017 года.

28 октября 2015 года в здании Библиотеки украинской литературы в Москве прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли украинские издания, которые, по мнению следствия, «носят русофобский характер». Директора библиотеки Наталью Шарину задержали по подозрению в возбуждении национальной ненависти и вражды, а также растрате.

30 октября ее поместили под домашний арест. Прокуратура несколько раз отказывалась передавать дело в суд и возвращала назад в Следственный комитет РФ. Всего следствие четыре раза выдвигало обвинения в ее адрес.

21 октября 2016 года Мещанский суд Москвы продлил домашний арест Шариной до 28 апреля 2017 года.


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