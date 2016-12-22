Мечислав Гриб: Не знаю, как люди могут выживать на одну зарплату 2 22.12.2016, 18:08

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Мечислав Гриб

«Коммуналка» растет, а пенсии и зарплаты не увеличиваются.

Председатель Верховного Совета 12-го созыва, генерал-лейтенант милиции Мечислав Гриб получает немаленькую пенсию. Однако и он замечает: расходы на коммуналку растут, а пенсии и зарплаты такими же темпами не увеличиваются.

«Вчера получил извещение об оплате за жилищно-коммунальные услуги и за пользование жилым помещением за ноябрь 2016 года, короче говоря, жировку. Сумма платежей по сравнению с оплатой за ноябрь 2015 года увеличилась на 20%. Пенсия осталась на уровне прошлого года», -- написал Мечислав Иванович на своей странице в «Фейсбук».

«Белорусский партизан» поинтересовался, какие пенсии сегодня получают военные пенсионеры.

- Мечислав Иванович, если не секрет, какая у вас сегодня пенсия?

- Честно говоря, не хотел бы озвучивать конкретные цифры, чтобы не дразнить гусей. Не в размере пенсии ведь дело. Просто по сравнению с ноябрем прошлого года расходы на ЖКХ увеличились на 20 процентов. Я это хотел сказать. А что касается пенсии, то у военных они уже, если не ошибаюсь, года три как на одном уровне.

- Одно время вы получали пенсию госслужащего, а потом перевелись на генеральскую…

- Да, потому что она была гораздо выше. Даже несмотря на то, что у меня очень большой стаж госслужащего - 29 календарных лет выслуги. Но для пенсии, как оказалось, это все равно ерунда.

- Не так давно Станислав Богданкевич говорил, что не понимает, как при нынешних ценах люди умудряются выживать на среднюю зарплату…

- Я тоже не представляю, как у людей получается жить на одну и ту же зарплату. За год услуги ЖКХ подорожали на 20 процентов. Такими ли темпами у нас растут зарплаты и пенсии? Приблизились ли мы на эти 20 процентов к полной оплате стоимости услуг ЖКХ? Система настолько запутанная, что и не разберешься.

- В нашем обществе многие довольно болезненно воспринимают тот факт, что люди в погонах имеют несравнимо большие пенсии, чем, скажем, рабочие с МТЗ…

- Вот поэтому и я не хочу называть конкретные цифры. Дело в том, что и у военных пенсии ведь очень разные. Генеральская пенсия самая высокая. Еще, правда, многое зависит от того, какую должность ты занимал. Если не высокую – пенсия будет меньше.

Пенсия военных слагается из таких показателей, как оклад, выслуга лет, пайковые (сегодня они примерно около шести рублей), и выплата за звание. Все остальное – премиальные, надбавки разные – это в пенсию не включается.

Кстати, еще совсем недавно действующим военнослужащим не увеличивали оклады, а платили разные надбавки и доплаты: за секретность работы, за безупречность и прочее. В общей сложности эти надбавки составляли около 50 процентов от заработной платы военнослужащего. Но на пенсию они никак не влияли.

Конечно, народ стал возмущаться и эту систему пересмотрели – оклады немного увеличили. Соответственно, выросли и пенсии.

Пенсия военнослужащего может составлять до 70 процентов от тех четырех составляющих, что я назвал выше. Немного могут добавить чернобыльцам и за особые заслуги. В итоге все равно получается не больше 80 процентов от действующих окладов по должности. По нынешним меркам, это нормальные деньги, однако ничего лишнего там нет.

Кстати, хочу заметить, что генеральская пенсия, даже если ты был в должности замминистра, сегодня гораздо ниже, чем содержание «депутата» «палаты представителей». Я считаю, что это неправильно.

«Депутатская» пенсия тоже не маленькая. Но, например, депутаты Верховного совета Республики Беларусь 12-го и 13-го созывов, которые создавали страну, стояли у ее истоков, сегодня получают самую обычную пенсию.

- А вы же имеете право получать пенсию как председатель Верховного совета…

- Имею, но, напомню, что в 1997 году Лукашенко своим указом определил группу людей, которым назначил пенсию в размере 75 процентов от их заработка -- за особые заслуги перед Беларусью. В этом указе отметили Полякова, Кебича, Дементея, Соколова и некоторых других. А остальным предложили такую же пенсию, но без индексации. Сегодня я как председатель Верховного Совета получал бы три копейки. Кстати, в ведомости, которую ведет Управление делами Лукашенко, сказано, что мы отказались от получения этой пенсии…

Для сравнения.

Начисленная зарплата «депутата» «палаты представителей» – 2129 белорусских рублей (на руки та же Алена Анисим получила 1810 рублей).

Генералу, который занимал должность министра и имеет предельную выслугу лет и надбавку за участие в ликвидации последствий на ЧАЭС, начисляют пенсию около 1600 белорусских рублей.

Генералу, который был министром, не имеет надбавок, но имеет немалую выслугу лет, начисляют около 1400-1500.

Полковник, в зависимости от занимаемой должности при выходе на пенсию, получает около 600—700 белорусских рублей.

Подполковник милиции с минимальной выслугой лет в зависимости от занимаемой в прошлом должности имеет сегодня пенсию в районе 300 рублей.