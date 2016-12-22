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Главный тренер «Нанси»: Сергей Черник отлично смотрится на линии

  • 22.12.2016, 18:17
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Сергей Черник

Пабло Корреа отметил, что доволен игрой белорусского голкипера Сергея Черника.

— Мы хотели взять не номера два, а еще одного номера один, способного выйти на такой уровень, — приводит слова главного тренера французского футбольного клуба «Нанси» Пабло Корреа «L'Equipe» (перевод – «Прессбол») — Нди Ассембе, который имел преимущество за счет лучшего знания Лиги 1, высказал по этому поводу удовлетворение. После выздоровления камерунец вернется в состав (когда закончится пауза в чемпионате). Черник отлично смотрится на линии, умет играть ногами. Но он еще может улучшить действия на выходах. Сергей очень зрелый, обладает чувством ответственности и голоден до всего!

В чемпионате Франции Сергей Черник провел 5 матчей, в которых пропустил 4 мяча.


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