Власти увеличили еще один налог 8 22.12.2016, 18:43

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Услуги по оценке и техинвентаризации недвижимости подорожают с 1 января 2017 года на 20%.

С 1 января 2017 года стоимость услуг по технической инвентаризации и оценке недвижимого имущества, оказываемых агентствами по государственной регистрации и земельному кадастру, будет включать НДС. Соответствующая информация размещена на сайте Государственного комитета по имуществу, сообщает БелТА.

В соответствии с внесенными изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс, будет взиматься налог на добавленную стоимость с оборотов по реализации на территории Беларуси услуг, оказываемых физическим лицам по технической инвентаризации недвижимого имущества, оценке недвижимого имущества, выполнению землеустроительных и геодезических работ. «Эти средства будут поступать не в организации по государственной регистрации и другие организации, оказывающие упомянутые услуги, а в бюджет», - пояснили в Госкомимуществе.

Стоимость услуг с учетом НДС возрастет на 20%. При этом в Госкомимуществе отметили, что проведенная в апреле-мае комплексная оптимизация работ по технической инвентаризации недвижимого имущества позволит фактически привести цены на эти работы на уровень начала 2016 года.

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, не касаются оказываемых физическим лицам услуг по осуществлению административных процедур в отношении недвижимого имущества (государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, выдачи информации из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и т.д.). Эти услуги, как и ранее, освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Также в связи с изменением с 1 января размера базовой величины с Br21 до Br23 увеличится стоимость услуг по осуществляемым агентствами административным процедурам по заявлениям граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.