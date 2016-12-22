МИД Беларуси: Польские телеканалы у нас уже есть 16 22.12.2016, 18:48

9,323

Белорусское внешнеполитическое ведомство подтвердило информацию о польской инициативе включить телеканал TVP Polonia в белорусские кабельные сети.

«Этот вопрос не совсем в компетенции МИД: здесь есть ряд технических аспектов, а также юридических нюансов, связанных с выходом на белорусский информационный рынок иностранных СМИ. Все они требуют серьезной проработки, в том числе с учетом принципа взаимности», – сказал Дмитрий Мирончик.

Таким образом пресс-секретарь МИД ответил на просьбу tut.by прокомментировать слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что в Беларуси может начать вещание польскоязычный телеканал TVP Polonia.

18 декабря министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью изданию Wpolityce.pl, что правительство вместо телеканала «Белсат» планирует создать единый канал вещания для поляков зарубежья.

«Альтернативой является то, что предлагают белорусы, вещание TVP Polonia на всей территории Беларуси. Таким образом белорусское общество смогло бы увидеть, как выглядит жизнь в соседней стране», – заявил польский министр.

Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик также отметил, что польские телеканалы уже давно доступны на значительной части территории Беларуси. По словам представителя МИД, «современные технологии позволяют смотреть их в любой точке нашей страны».

На вопрос, просила ли белорусская сторона прекратить вещание «Белсата», Дмитрий Мирончик заявил: «Белсат» – это польский проект. От начала и до конца. Поэтому все вопросы о нем – к нашим польским партнерам».