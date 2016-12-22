В Бельгии найден мертвым главный аудитор НАТО 5

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Ив Шенделон

Ив Шанделон курировал вопросы противодействия терроризму и, по словам его знакомых, в последнее время получал странные звонки.

Труп главного аудитора НАТО Ива Шанделона, который курировал вопросы противодействия терроризму, нашли в бельгийском Андене

Как сообщает Sudinfo, тело мужчины было обнаружено в 140 км от места его работы и в 100 км от города Ленс, где он проживал.

Рядом с трупом было обнаружено незарегистрированное оружие.

Шанделон курировал вопросы противодействия терроризму и, по словам его знакомых, в последнее время получал странные звонки.

Следствие ведется.