В Бельгии найден мертвым главный аудитор НАТО

В Бельгии найден мертвым главный аудитор НАТО5
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Ив Шанделон курировал вопросы противодействия терроризму и, по словам его знакомых, в последнее время получал странные звонки.
Труп главного аудитора НАТО Ива Шанделона, который курировал вопросы противодействия терроризму, нашли в бельгийском Андене
Как сообщает Sudinfo, тело мужчины было обнаружено в 140 км от места его работы и в 100 км от города Ленс, где он проживал.
Рядом с трупом было обнаружено незарегистрированное оружие.
Шанделон курировал вопросы противодействия терроризму и, по словам его знакомых, в последнее время получал странные звонки.
Следствие ведется.