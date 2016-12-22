В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного тумана

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного тумана1
- 22.12.2016, 19:11
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В период с 18.00 до 22.00 часов на большей части территории страны ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100-500 метров.
Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси вечером 22 декабря, передает БелТА.
«В период с 18.00 до 22.00 часов 22 декабря на большей части территории страны и в Минске ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100-500 м», — пояснили в Гидромете.
Синоптики также предупредили, что туманы могут сохранятся в течение ночи 23 декабря.