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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного тумана

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  • 22.12.2016, 19:11
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В период с 18.00 до 22.00 часов на большей части территории страны ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100-500 метров.

Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси вечером 22 декабря, передает БелТА.

«В период с 18.00 до 22.00 часов 22 декабря на большей части территории страны и в Минске ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100-500 м», — пояснили в Гидромете.

Синоптики также предупредили, что туманы могут сохранятся в течение ночи 23 декабря.


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