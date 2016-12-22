Стивен Сигал стал соучредителем компании «Русские ярмарки» 7 22.12.2016, 19:14

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Американский актер, которого Лукашенко угощал морковкой, решил заняться возрождением ярмарочной торговли.

Американский актер Стивен Сигал, недавно получивший российское гражданство, стал соучредителем компании «Русские ярмарки», которая организует торговые площадки по всей России. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Сигалу принадлежит 20 процентов компании, а остальной ее частью владеет глава «Федерации общин горских евреев» России Акиф Гилалов.

Представитель актера сообщил, что цель создания компании ООО «Русские ярмарки» – возрождение в России ярмарочной торговли.

Президент России Владимир Путин предоставил Сигалу российское гражданство 3 ноября. До этого актер много раз бывал в России, посещал торжественные мероприятия и соревнования по боевым искусствам.