закрыть
22 декабря 2016, четверг, 23:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стивен Сигал стал соучредителем компании «Русские ярмарки»

7
  • 22.12.2016, 19:14
  • 5,278

Американский актер, которого Лукашенко угощал морковкой, решил заняться возрождением ярмарочной торговли.

Американский актер Стивен Сигал, недавно получивший российское гражданство, стал соучредителем компании «Русские ярмарки», которая организует торговые площадки по всей России. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Сигалу принадлежит 20 процентов компании, а остальной ее частью владеет глава «Федерации общин горских евреев» России Акиф Гилалов.

Представитель актера сообщил, что цель создания компании ООО «Русские ярмарки» – возрождение в России ярмарочной торговли.

Президент России Владимир Путин предоставил Сигалу российское гражданство 3 ноября. До этого актер много раз бывал в России, посещал торжественные мероприятия и соревнования по боевым искусствам.


Мнение

Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно Михаил Кадыров
Когда у белорусов закончится терпение?
Когда у белорусов закончится терпение? Михаил Пастухов
Поиск «вредителей» как успокоительное для Лукашенко
Поиск «вредителей» как успокоительное для Лукашенко Виталий Портников


Интервью

Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Мустафа Джемилев: Белорусские власти действуют, как холопы Москвы
Мустафа Джемилев: Белорусские власти действуют, как холопы Москвы