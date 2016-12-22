Агнешка Ромашевская: Я в шоке от того, как польские власти ошибаются в оценке ситуации в Беларуси 8 22.12.2016, 19:23

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Агнешка Ромашевская-Гузы

Фото: Agencja Gazeta

Наивно полагать, что закрытие телеканала «Белсат» поможет наладить отношения с белорусским диктатором.

"Степень ложности анализов на тему нынешней ситуации на востоке Европы, которые получают власти Польши, меня шокирует", - сказала директор "Белсата" Агнешка Ромашевская в программе Więcej Świata "Польского радио".

По словам Ромашевской, это может быть одной из основных причин нынешних проблем телеканала "Белсат".

В середине декабря стало известно, что Министерство иностранных дел Польши планирует сократить дотацию, которую ежегодно выделяет на деятельность белорусскоязычного телеканала "Белсат". Для телевидения это на самом деле означает "смертный приговор".

В защиту "Белсата" представители белорусской оппозиции, деятели культуры и польской диаспоры в Беларуси обратились к президенту и премьеру Польши.

Авторы письма выражают глубокую обеспокоенность в связи с намерениями Министерства иностранных дел Польши ликвидировать "единственное независимое телевидение, которое вещает на белорусском языке".

"Закрытие "Белсата" - трагедия, которая деморализует. Это решение является ударом по патриотам Беларуси. Оно оставляет их один на один с агрессивной телевизионной пропагандой "русского мира" и усиливает угрозы безопасности не только для Беларуси, но и для все государств региона, в том числе для Польши", - подчеркивается в письме, которое подписали Светлана Алексиевич, Анжелика Борис, Алесь Беляцкий, Александр Милинкевич, Владимир Некляев и Станислав Шушкевич.

Они отмечают, что ликвидация телеканала "Белсат" "значительно уменьшает шансы Беларуси на возвращение в европейскую семью".

Директор телеканала Агнешка Ромашевска надеется, что окончательное решение еще не принято. Она считает, что причиной планов министерства может быть ошибочная оценка ситуации в Беларуси.

"Оказалось, что "Белсат" является для белорусов единственным телевизионным островом независимости - своего рода белорусским Пьемонтом. На протяжении многих лет "Белсат" стал убежищем для многих белорусских ученых, интеллектуалов, художников, аналитиков и экономистов. Тот факт, что они могут у нас озвучить свои идеи, мысли, труд, является чрезвычайно важным", - заявила Агнешка Ромашевская.

По словам Ромашевской, сокращение дотации Министерства иностранных дел, которая составляет около 75% бюджета телеканала, означает ликвидацию "Белсата".

"Кстати, в этом году также и финансовая ситуация Польского телевидения не самая лучшая, то есть оно не сможет помочь нам в такой степени как в прошлом году. Напомню, что на самом деле в этом году нас спасло общественная телевидение. Сейчас сокращение субсидий означает для нас смертный приговор", - утверждает Агнешка Ромашевская.

Напомним, в одном из своих последних интервью министр иностранных дел Витольд Ващиковский дал понять, что в деятельности телеканала "Белсат" наступят кардинальные изменения. Однако Агнешка Ромашевская надеется, что окончательные решения пока не были приняты.

"Я надеюсь, что это все же недостоверная информация. Я думаю, что те сообщения и их источники, в том числе по поводу ситуации в Беларуси и других странах Восточной Европы, должны стать предметом очень серьезного изучения. По моему мнению, уровень ложности анализов, которые в настоящее время получают польские власти, шокирует", - заявила Агнешка Ромашевская.

Агнешка Ромашевская напомнила, что она уже более 10 лет занимается вопросами Беларуси и вообще Восточной Европой.

"Поскольку я немного разбираюсь во всей ситуации, то считаю, что если кто-то придумал ликвидацию "Белсатa", то это означает, что информация, поступающая из этой страны, фундаментально ложная", - уверена Агнешка Ромашевская.

Директор телеканала считает, что в ситуации ухудшения финансового положения Беларусь остро нуждается в экономических соглашениях, в том числе с Польшей.

"Существование "Белсата" не является никакой преградой в отношениях с Польшей", - отмечает Ромашевская.

"Действует же "Радио Свобода", которое имеет официальную аккредитацию в Беларуси и свой легальный офис. Это же не означает прекращения отношений с США. В свою очередь "Еврорадио" финансируют Евросоюз, Нидерланды, Канада и т.д. И это не означает прекращения отношений с ЕС. Идея, что улучшение отношений с Польшей может произойти исключительно за счет телеканала "Белсат", это результат наивности или отсутствии понимания ситуации", - считает Агнешка Ромашевская.

По словам польской журналистки, в последнее время не произошло ничего, что послужило причиной к росту давления со стороны Лукашенко на "Белсат".

К сожалению, по ее словам, сейчас случилось так, что все журналисты телеканала должны бороться за его дальнейшее существование.