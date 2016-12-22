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Белорусская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Анкаре

  • 22.12.2016, 19:33
  • 10,605
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: «ПРЕССБОЛ»

В четвертьфинале Арина Соболенко в двух сетах одолела румынку Михаэлу Бузарнеску.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/2 финала турнира в турецкой Анкаре (призовой фонд — 50000 долларов), передает «Прессбол».

В четвертьфинале наша соотечественница в двух сетах одолела румынку Михаэлу Бузарнеску - 7:6 (9), 6:4.

Арина Соболенко (136 ВTA, Беларусь, 1) — Михаэла Бузарнеску (671 ВTA, Румыния, Q) — 7:6 (9), 6:4

В матче за выход в финал Соболенко встретится с сербкой Йорович. Поединок 1/2 финала пройдет 23 декабря.


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