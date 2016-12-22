Виталий Портников: Кучма не пошел дорогой Лукашенко 22.12.2016, 19:35

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Бывший президент Украины позволил украинскому народу если не поднять голову, то встать с колен.

Известный украинский журналист и блогер Виталий Портников на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал информацию

о предновогодней встрече экс-президента Украины Леонида Кучмы и правителя Беларуси Александра Лукашенко, которые встретились после заседания трехсторонней контактной группы.

По словам Портникова, сама по себе встреча совсем ничего не значит, вот только Кучма и Лукашенко это люди, олицетворяющие эпохи двух стран.

«Кучма и Лукашенко пришли к власти практически в одно время и стали вести одинаковую политику, только Лукашенко не захотел развивать и строить независимое суверенное государство, он во всем равнялся на Кремль, вот в итоге и получилось что-то на подобии Чувашии или Калмыкии, а то и Чечни», – отметил Виталий Портников. В то же время блогер подчеркивает, что это совсем не значит, что Кучма выбрал проевропейский путь для Украины, но он не пытался пугать народ страшилками о НАТО, старался защитить собственные интересы и интересы осмелевших украинских олигархов – что довольно часто вызывало гнев Кремля.

«Главная разница между Кучмой и Лукашенко в том, что второй стал «могильщиком» будущего суверенной Беларуси, а первый не пытался силой удержать осмелевшее общество», – подытожил журналист.