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The Economist назвал страну года

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  • 22.12.2016, 19:49
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В числе номинантов авторитетного журнала были Эстония, Исландия, Китай, Колумбия, Тайвань и Канада.

Авторитетный журнал The Economist назвал Колумбию страной 2016 года. Свой выбор издание обосновало не только экономическим состоянием страны, но и тем, насколько ее власть улучшила жизнь граждан, передает korrespondent.net.

Журналисты издания пишут, что главным достижением Колумбии стало установление перемирия между правительством и марксистской повстанческой организацией Революционные вооруженные силы Колумбии.

Как известно, конфликт длился на протяжении полувека, в результате чего погибли около 220 тыс. человек.

Во время конфликта повстанцы со своей стороны убивали и похищали людей, торговали наркотиками и привлекали в организацию детей. Колумбийские власти вели себя не лучше.

Несмотря на это, президенту Хуану Мануэлю Сантосу удалось подписать мирное соглашение с FARC, оно было принято конгрессом страны 30 ноября.

«Как и большинство мирных соглашений, эта соглашение является неполным и включает в себя ужасные компромиссы. Но альтернатива еще хуже. Поэтому Колумбия является достойным победителем», - подчеркнули в издании.

Отмечается, что другими претендентами на получение звания «страна года» были Эстония, Исландия, Китай, Тайвань и Канада.


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