Что означает увольнение главного идеолога? 12 22.12.2016, 19:58

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Игорь Бузовский

Фото: belta.by

Эксперты прокомментировали ликвидацию должности заместителя по идеологии в администрации Лукашенко.

О том, что Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя главы администрации Лукашенко, стало известно вечером 21 декабря.

«В связи с переходом на другую работу», ― коротко проинформировала пресс-служба Лукашенко. В тот же день глава государства высказался о необходимости обновления своей администрации. Он предложил сократить должность заместителя по идеологии, чьи обязанности теперь будут исполнять первый заместитель главы администрации правителя Максим Рыженков и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По просьбе «Еврорадио» ликвидацию должности заместителя по идеологии в Администрации главы страны комментируют медиааналитики и политический обозреватель Александр Класковский, а также политолог и юрист Юрий Чаусов.

«Во-первых, очевидно, что совсем не хватает в государстве денег. И приходится оптимизировать даже администрацию правителя. В этих условиях Александр Лукашенко прикинул, какой единицей можно пожертвовать и сокращает единицу минимум значимую с его точки зрения. Хотя перед этим в очередной раз повторял высказывания о важности идеологической работы. Но там не смог сформулировать, что такое эта идеологическая работа. Там и спорт, и культура, всего понемногу, и фактически все эти годы, начиная с весны 2003 года, когда Лукашенко выступил с программным документом об идеологии, когда начала создаваться вся система идеологической вертикали, так никто и не понял, что это за зверь такой ― белорусская государственная идеология... Работа всей этой системы свелась к тому, что нужно блюсти лояльность в государстве, и сегодня идеологам нечего людям сказать, потому что у них за душой ничего нет. В свете пропагандистской машины «русского мира» видно, что наш идеологический аппарат абсолютно бессилен. Он не знает как и не умеет противодействовать ему. Только арестовать авторов «Регнум». И Лукашенко понимает, что амбициозная задача создать отдельную идеологию белорусского государства потерпела поражение», - отметил Александр Класковский.

«Не думаю, что это политическое решение об отказе от идеологии. Тем более, что идеологическая вертикаль все же остается. Полагаю, пропагандистская накачка останется. А причина увольнения Бузовского ― в потребности оптимизации структуры администрации. Те функции, которые выполнял Бузовский, останутся. Это не первое сокращение Администрации. В течение последних лет количество чиновников Администрации сокращается, вес министерств и правительства увеличивается. Я думаю, идеология останется, просто управлять ей будут немножко по-другому. Здесь нужно понимать, что администрация ― это немного искусственный проект. Это не правительство, где есть перечень обязанностей и должностей. Администрация всегда строится под конкретного руководителя, под лиц, которые туда попадают. Не перечень рабочих функций определяет, кого назначить на должность. А персоналии определяют, как будут распределяться их обязанности. Например, именно Петкевич, Шейман в свое время определяли, чем они будут заниматься, свои обязанности», - считает Юрий Чаусов.

Где будет работать Игорь Бузовский, пока не известно. Ему 44 года. Заместителем главы администрации работал с декабря 2014-го. До того четыре года возглавлял ЦК БРСМ.