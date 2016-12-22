WIIW: Луканомика исчерпала себя 3 22.12.2016, 20:29

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Курс экономической политики белорусских властей исчерпал себя и должен быть заменен.

Такие выводы делают Венский институт международных экономических исследований (WIIW) и Центр экономических исследований BEROC в книге «Белорусская экономика: вызовы заглохших реформ», передает «Радыё Свабода».

Российские субсидии как «плата за лояльность»

В своем исследовании эксперты отмечают, что главной особенностью «экономического развития» Беларуси в последние 22 года стали большие финансовые и энергетические субсидии со стороны России - именно они дали возможность белорусским властям раз за разом откладывать реформы. В свою очередь субсидии «выдавались в обмен за политическую лояльность и пособничество».

Во многом именно поддержка России обусловила сильно отличающийся от других государств сценарий посткоммунистической трансформации в Беларуси.

«Государственный капитализм», где больше государства

Экономисты утверждают, что белорусская экономическая модель сочетает в себе зачатки предпринимательства и остатки централизованной коммунистической системы, что можно охарактеризовать как «государственный капитализм». При этом «государственного» в такой модели больше, чем «капиталистического».

Государственные предприятия работают в привилегированных условиях по сравнению с частными. Банки финансируют государственные компании, выдавая им льготные кредиты, а при этом сами банки субсидируются правительством через компенсацию разницы в процентных ставках.

«Директивное кредитование привело к перекосам на рынке и имела серьезные негативные последствия: расхолаживание заинтересованности государственных предприятий в реструктуризации, ухудшение качества банковских портфелей и, что затронуло все отрасли экономики, нерациональное распределение ресурсов», - отмечают авторы исследования.

Модель, которая ведет к нестабильности

Авторы исследования отмечают, что с 1996 по 2008 год благодаря российской поддержке в Беларуси наблюдались достаточно высокие темпы экономического роста. Однако с 2008 года начались негативные тенденции, связанные прежде всего с неэффективностью директивного кредитования и популистской политикой регулирования доходов населения. В итоге это привело к росту государственного долга, инфляции и экономической нестабильности: Беларусь за 6 лет (2009-2015) перенесла три масштабные девальвации.

Корректировка экономической политики после 2014 года

Эксперты подчеркивают, что «прошлый курс экономической политики исчерпал себя и должен быть заменен».

К концу 2014 года стало очевидно, что удерживать фиксированный обменный курс больше нельзя. Это привело к изменению формата экономической политики: был введен режим плавающего обменного курса, фискальная политика стала более жесткой, механизмы стимулирования спроса были ограничены. «Эти характеристики, которые способствуют финансовой стабильности, сопровождаются сокращением выпуска и ростом безработицы. В результате в 2015 г. страна столкнулась со спадом внутреннего валового продукта», - констатируют исследователи.

Реформа экономической модели приведет к серьезным социальным последствиям

Одновременно экономисты не видят оснований считать, что белорусская модель «государственного капитализма» измененится. Но даже чтобы обеспечить ее сохранение, властям понадобятся реформы.

«Чтобы белорусские власти могли обосновать свои притязания на «государственный капитализм», они должны двигаться в направлении жестких бюджетных ограничений в отношении государственных компаний и банков.

Однако такое изменение политики будет иметь серьезные социальные последствия, так как приведет к реструктуризации государственного сектора экономики, включая сокращение излишней рабочей силы.

Эксперты считают, что «на данный момент белорусский экономическая модель близка к исчерпанию, и изменения в экономической политике представляются неизбежными».