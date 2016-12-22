Сколько будет стоить новогодняя елка 6 22.12.2016, 20:51

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Сегодня в столице заработали елочные базары.

Kp.by отправилась прицениться и выбирать главный символ Нового года.

У лесхозов елки недорогие, но красивую нужно выбирать

Мы отправились прицениться и выбирать главный символ Нового года.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

У магазина хозтоваров на переулке Козлова из-за заборчика выглядывают колючие макушки и зеленые лапки лесных красавиц. Сюда они прибыли прямиком из Слуцкого лесхоза.

Есть побольше и поменьше, светло- и темно-зеленые, подороже и подешевле... Когда мы пришли, базар только открылся и работал всего час, но покупателей уже собралось много.

Есть елки на любой вкус

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Елочный базар на переулке Козлова

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Всего за час у нас купили четыре елки, - делится успехом продавец из Слуцкого лесхоза Иван Поддубицкий. - Сегодня в Минск мы привезли 90 елок. Красивые, свежие, вчера срубленные. В прошлом году мы продали примерно 300 елей, этом хотелось бы 500. Есть у нас в ассортименте и сосны, и елки в кадках, и новогодние букеты.

Некоторые предпочитают ставить только живую елку

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- А вы всегда ставите елку так рано? Осыпаться ведь может, - спрашиваю у одной из покупательниц.

- Да, как только их начинают продавать. У меня есть одно средство, с которым елка простоит до конца праздников и с нее ни одна иголка не упадет. Но какое, ни за что не скажу! - сказала с улыбкой женщина, взяла елку за макушку и понесла домой.

За час купили четыре елки

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Цены на новогодние деревья разные, зависят от их высоты, от 9 рублей 50 копеек до 13 рублей 20 копеек.

- В основном берут деревца до двух метров высотой. Больше двух метров в продаже есть, но их покупают редко, - рассказывает продавец.

- Здесь отличные елки, - рекламирует товар лесхоза один из покупателей. - Я в прошлом году тут покупал, ставили елку в воду, так она до 8 февраля простояла и побеги пустила. Жена, правда, какой-то беленький порошок в воду добавляла.

Пока мы знакомились с ассортиментом, купили еще четыре елки.

Цены на елки у лесхоза

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

У частника дороже, зато все идеальны

С базара Слуцкого лесхоза мы поехали смотреть, какие елки предлагают частники.

У гипермаркета на Кальварийской и не догадаешься, что за оградой стоят елки: они плотно упакованы в белую сетку, стоят рядами, опираясь на забор.

Частники продают елки в сетках

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Покажите мне вот эту, - попросил высокий мужчина, показав на один из белых свертков. Девушка ловко вскрыла упаковку, пару раз встряхнула елку, держа ее за верхушку, и невзрачное мятое деревце раскрылось в настоящую лесную красавицу - ровную, густую, пушистую.

Елки очень пушистые и красивые

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Посмотрев еще несколько таких же красивых елок, привередливый покупатель наконец определился. Продавец пропустил ее через специальную трубу, и елка снова оказалась в сетке.

Выбрать, какая лучше, очень сложно, потому что все хороши

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На входе в загончик с елками висит прейскурант. Деревца второго класса стоят от 15 до 20 рублей, есть еще елки первого класса с ценами до 80 рублей и vip. Самая дешевая vip-елка стоит 75 рублей, а самая дорогая - 120.

Елки в сетке

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- А где у вас елки второго класса? - интересуюсь у продавца, с уверенностью, что те, которые я видела до этого, vip.

- Они перед вами, все, что тут - это стандартные. Vip еще не привезли, - ответила она.

Несмотря на высокие цены, люди покупают елки у частников

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Когда мы уходили, как раз подвезли и vip-елочки. Они отличается от обычного деревца и особой пушистостью, и красотой, и высотой: деревце выглядит так, будто его нарисовали для мультфильма!

Цены на елки у частника

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Почему у частника елки пушистее?

Этот вопрос многих покупателей мучает не первый год. Казалось бы, елка и елка! Ан нет, на вид отличия сильные, да и ценник разнится. Может, сорта разные?

- Наши елки не сортовые, обыкновенные. Ну а пушистее они, потому что мы елки подстригаем, - поделились секретом сотрудники одной из фирм по выращиванию новогодних елок. - Мы им подрезаем макушки, придаем форму, чтобы они не только вверх росли, но и боковые побеги пускали. А в лесхозе они просто растут себе как растется.

- Новогодние плантации лесхозов создаются на площадках, непригодных для выращивания леса, к примеру, под линиями электропередач или в местах с неподходящей почвой, - пояснили нам работники одного из лесхозов. - Они 7 - 8 лет растут, потом их срубают и везут на елочные базары. Никакого особого ухода нет.