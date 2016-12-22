Суд Литвы обязал «Газпром» выплатить стране штраф в €35,5 миллионов 1 22.12.2016, 20:57

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Главный административный суд Литвы оставил в силе решение совета по конкуренции.

Главный административный суд Литвы оштрафовал "Газпром" на 35,561 миллиона евро, сообщает агентство BNS.

Штраф за два года назначен в связи с тем, что концерн "Газпром" нарушил договоренность 2004 года и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом", — говорится в сообщении.

Таким образом, Главный административный суд Литвы оставил в силе решение совета по конкуренции.

В начале 2012 года Lietuvos energija нашла возможность купить газ на более выгодных условиях в Западной Европе и попросила у "Газпром экспорта" разрешить ей обмен топливом: часть газа, который "Газпром экспорт" поставлял в Польшу через Беларусь, была бы направлена в Литву, а образовавшийся недостаток газпромовского газа в Польше был бы покрыт из приобретенного компанией Lietuvos energija объема газа, переданного российскому концерну.

Совет по конкуренции в июне 2014 года признал, что отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом в 2013-2015 годах, "Газпром" препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа.

Тем самым российская компания нарушила условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos. Тогда сообщалось, что сделка Lietuvos energija с одной и западноевропейских компаний позволила бы снизить затраты на приобретаемый компанией газ, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей.