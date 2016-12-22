Россия лишена проведения этапа кубка мира по биатлону 10 22.12.2016, 21:09

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IBU также решил открыть расследования против Союза биатлонистов России.

Союз биатлонистов России уведомил (Международный союз биатлонистов) IBU об отказе от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 году. Двоих спортсменов, имена которых не называются, отстранили от соревнований, сообщает «Чемпионат».

IBU также решил «открыть расследования против СБР и 29 других спортсменов, речь о которых идет во второй части доклада Макларена и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи».

IBU решил рассмотреть возможность дисквалификации российской команды после выхода второй части доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

Доклад был представлен 9 декабря. В нем команда Макларена, как и в опубликованной летом первой части, предоставляет доказательства существования в России государственной системы по сокрытию положительных допинг-проб.

В докладе указывается, что по меньшей мере 12 медалистов Игр в Сочи могли принимать допинг. Помимо этого, в докладе фигурировал 31 биатлонист, так или иначе связанный с допинговыми историями. Как отмечалось, некоторые из этих спортсменов уже завершили карьеру.