Курейчик сделал ВИП-презентацию «Party-Zan фильма» 1 22.12.2016, 21:20

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21 декабря в кинотеатре SilverScreen состоялся закрытый показ новой ленты Андрея Курейчика.

На премьеру были приглашены белорусские ВИП-ы из абсолютно разных сфер деятельности.

К ним «Еврорадио» и обращается с вопросом о впечатлениях от "кино о Беларуси, для белорусов и силами белорусских кинематографистов и актеров".

"Нельзя пока ожидать, что это будет выдающееся кино и шедевр, — озвучивает основной для себя вывод после просмотра фильма знаменитый продюсер и бизнесмен Владимир Максимков. — Нужно, чтобы прошло много лет для становления отечественного кинематографа. А пока это вообще первые шаги, фундамент. И в этом смысле нужно быть терпеливым и снисходительным. Я думаю, что этот фильм вызовет много критики, но, если эти шаги не будут делаться, когда такие энтузиасты, как Андрей Курейчик, не будут этим заниматься, подавать пример, то мы никогда не разовьемся в кинематографическом искусстве".

Владимир Максимков добавляет, что такие проекты следует всегда поддерживать, так как в любом случае это явление. Пусть не удалось сразу сделать "отечественные "Звездные войны", но положительных моментов хватало.

"Довольно много было забавных моментов, неплохих актерских работ, некоторые эпизоды просто блестящие, на мой взгляд, — продолжает Владимир Максимков. — И стоит отметить, что здорово была проведена пиар-акция и собственно организована сама презентация. Этому, на самом деле, всем еще стоит поучиться. Занятно, креативно, интересно, с музыкой, анимацией, внезапным появлением Дональда Трампа в зале... То есть в этом смысле креатив прет, и здорово, это очень хорошо. Ведь надо понимать, что киноиндустрия — это не только производство кино, но и его продвижение".

Главные герои фильма — два молодых человека, неудачливый бизнесмен и программист, которым случайно выпадает возможность заработать денег. Они берутся снять несколько военных сцен для московской киногруппы, представившись белорусскими кинопродюсерами, и это приводит их к различным разборкам и неожиданностям.

"У меня, честно говоря, сложилось такое двоякое впечатление от просмотра, — говорит директор "Арт-Сядзібы" Павел Белоус. — Могу сказать, что это такой "внутряк". То есть реально, как и обещал Курейчик, это комедия о белорусах, ведь все истории, проблемы, все шутки построены на внутренней жизни Беларуси и на сегодняшних реалиях".

Отдельно Павел Белоус отмечает национальные маркеры, разбросанные по всему фильму: начиная от нескольких эпизодов, где звучит белорусский язык, и продолжая постоянным появлением в кадре белорусской символики, даже крышка ноутбука у главного героя бело-красно-белая.

"Из недостатков я бы сказал, что фильм немного затянут, в некоторых моментах становилось скучно, особенно на длинных диалогах двух главных героев, — продолжает Павел Белоус. — Но я в любом случае советую всем сходить и посмотреть. Хотя бы для того, чтобы составить свое личное впечатление. Естественно, что будет и много критики и много хороших слов... Но стоит поддержать этот проект, так как это пока попытки, а Курейчик пока у нас такой один ".

На второстепенных ролях в "Party-Zan фильме" снялись музыканты группы Neuro Dubel Александр Куллинкович и Юрий Наумов. Их участие Павел Белоус назвал одним из самых запоминающихся моментов в фильме. Кстати, коллега "Дюбелевцев" фронтмен трио N.R.M. Пит Павлов, вообще назвал Наумова настоящей звездой, которой полностью веришь.

"Сама история, сценарий — поверхностный и несовершенный, — говорит Пит Павлов. — Но общее впечатление очень положительное. Не то, чтобы это прорыв в мировом кинематографе, но наверняка прорыв в белорусском подходе к кино. Честно говоря, я бы вообще не стал говорить ничего плохого. Понятно, что там мало денег было и так далее. Но фильм при этом целостный, он не разваливается на куски. Я бы этого не сравнивал этот фильм со своими любимыми мировыми фильмами, никаких вообще параллелей нет. Но это целый, готовый проект, из которого, возможно, вырастет настоящее кино".

Как музыкант, Пит Павлов отдельно отмечает работу с музыкальным сопровождением фильма. На его взгляд, с этой стороны все вообще замечательно.

Показ комедии "PARTY-ZAN Фильм" Андрея Курейчика запланирован на 29 декабря 2016 года. В Минске фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах сети "Сильверскрин", а также кинотеатрах "Беларусь", "Аврора", "Мир", "Комсомолец".