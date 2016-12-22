Ученые открыли новое полезное свойство кофе 6 22.12.2016, 21:50

И оно никак не связан с бодростью.

Как бы ученые не предупреждали, что употреблять кофе нужно умеренно, для настоящих кофеманов эта информация мимо ушей. А вот к новому открытию японских ученых они наверняка прислушаться. Дело в том, что те доказали, что бодрящий напиток улучшает работу малых кровеносных сосудов, пишет «Комсомольская правда».

Для этого исследователи применили метод лазерной допплеровской флоуметрии, которая оценивает микроциркуляцию крови в организме. Участниками эксперимента стали 27 человек от 22 до 30 лет.

Оказалось, что кофеин, содержащийся в напитке способен помочь сосудам лучше раскрыться, за счет чего снижается воспаление и на 30% увеличивается приток крови к пальцам. Однако положительное влияние кофе продолжается недолго – всего 70-75 минут.

А чуть ранее группа американских ученых, занимавшаяся изучением свойств кофе, пришла к выводу, что кофеин способен стимулировать участок головного мозга, отвечающий у женщин за пробуждение желаний.

Кофеин стимулирует выброс в кровь эндорфинов, которые, в свою очередь, повышают настроение и чувственность. Исследователи заявили, что кофе даже можно назвать «женским афродизиаком», который, правда, сильно действует только на женщин, которые пьют его редко. Если же девушка не может представить утро без кофе, то его воздействие на особую зону головного мозга может притупляться. Зато у этих женщин в принципе реже бывает плохое настроение, а это уже половина успеха.

На мужчин кофе оказывает несколько другое действие: увеличивает выброс в кровь разных веществ, улучшает сам кровоток, а значит, что ко всем органам кровь поступает лучше.

Также, по мнению ученых, кофе может служить для профилактики инфаркта, инсульта, диабета и ещё десятка заболеваний. Есть среди них и сугубо мужские.

Доказано, что те, кто пьют кофе, значительно легче переносят физические нагрузки. Это значит, что к вечеру, когда и назначают обычно романтического свидания, и мужчина, и женщина будут бодры и веселы.