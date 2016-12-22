Нация «Боярышника» 12 Илья Варламов, «Эхо Москвы»

22.12.2016, 22:14

В России постоянно все делают не то, что написано.

Ну что, дорогие мои… Как предновогоднее настроение? А вы знаете, что от отравления боярышником и прочими «фунфыриками» сегодня умерло 40 человек? И вчера умерло 40! И завтра 40 умрет! Они каждый день по 40 в среднем умирают! В год — почти 15 000! Вот позавчера умерло больше 50 и в одном городе, и вы заметили. А так мрут каждый день, и никто внимания не обращает. И с каждым годом все больше.

Вот вам статистика. Зарегистрированные случаи острых отравлений алкоголем:

За 2013 год — 52 029 человек;

Из них умерли — 13 586 человек;

За 2014 год — 48 807 человек;

Из них умерли — 14 041 человек;

За 2015 год — 50 463 человека;

Из них умерли — 14 250 человек;

2016-й ещё не посчитали, но пойдем на рекорд! Не сомневайтесь!

И это только зарегистрированные случаи! А сколько алкашей просто под забором помирает? Кому они нужны? Кто их считает?

Что пьют? Денатурат, одеколон и парфюмерные изделия, стеклоочиститель, суррогаты алкоголя, технический спирт, тормозную жидкость и т.д.

Я тут заметил, что многие не видят ничего страшного в том, что каждый день в России какое-то количество людей умирает от того, что пьют какое-то г..но. Господин Кох вообще написал, что нет никаких проблем, просто люди — д..илы. Написано же «Не пить!», а они выпили: «Люди пьют не потому, что Путин плохой (хоть он и плохой). Если бы дело обстояло именно так, то тогда невозможно было бы обьяснить почему они пили до Путина. Люди пьют всякую гадость потому, что они мудаки. Просто д..илы и все. И нечего тут разводить философию.»

Мы вообще живем в удивительной стране. У нас постоянно все делают не то, что написано. Одни д..илы курят спайсы (или колют? что с ними делают, ума не приложу), другие д..илы переходят дорогу в неположенном месте и попадают под машины, ещё есть д..илы, которые смотрят на всё это и вешаются. Их, кстати, больше, чем тех, кто боярышник пьет:

У нас вообще «д..илов» много… Доля суррогатного алкоголя («Боярышника» и других медицинских настоек и косметических лосьонов) на рынке крепкого алкоголя составляет 13,79%. В 2015 году это было 200 млн литров. По оценке Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя, медицинские настойки и алкоголесодержащие лосьоны регулярно употребляют более 10% россиян — то есть 12-15 млн человек.

«Пить просто водку, даже из горлышка, — в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном — в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан «ханаанского бальзама» — в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек».

Вы вообще только вдумайтесь в эти цифры. Это не какая-то случайная смерть 60 человек. Это глобальная проблема.

Для тех, кто с ней не знаком, я немного поясню. Так вышло, что после 15 лет сверхдоходов от продажи ресурсов в нашей стране живут миллионы людей, которые не могут позволить себе купить даже самую дешёвую бутылку водки. У 22% россиян денег хватает только на еду, и с каждым годом становится всё хуже. А выпить хочется. Смотрят они в окно, смотрят на свою зарплату, смотрят в телевизор — и как тут не выпить? Как смотреть на Иркутск, Омск или любой другой русский город в 2017 году и не выпить? Как смотреть телевизор, вот этого Соловьёва, Киселёва, сериалы про ментов, шоу про инопланетян и не выпить? Как смотреть на кортеж губернатора, на инстаграм Ксении Собчак, на расследования Навального трезвым? Миллионы людей в сегодняшней России не могут жить без изменения сознания. Это естественная потребность организма, чтобы не сойти с ума.

«Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот, теряет разом и то и другое. А в случае со «слезой комсомолки» просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой «слезы» — память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм — и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? И куда девалась вся твердая память?..

Ингредиенты:

Лаванда — 15 г. Вербена — 15 г. «Лесная вода» — 30 г. Лак для ногтей — 2 г. Зубной эликсир — 150 г. Лимонад — 150 г.».

А дальше каждый упарывается как может. Кто-то принимает наркотики, кто-то — алкоголь, кто-то уходит в религию, кто поумнее и талантливее — уходит в искусство. Каждый ищет, где ему спрятаться от реальности. Обычный инстинкт самосохранения.

В этот раз людям не повезло: вместо дешевого пойла им попалась отрава. Для тех, кто не знает, что такое боярышник и подобные лосьоны, я расскажу. Признаться, я сам несколько раз пробовал их, исключительно ради познания этого сурового мира. Так вот, фунфырик с боярышником — это обычный алкогольный напиток на основе этилового спирта. Если произведен качественно, он относительно безопасен для человека. Предупреждение о том, что его нельзя принимать внутрь, — чистая формальность, нужная лишь для того, чтобы иметь возможность продавать эти фунфырики в автоматах, аптеках и магазинах в неурочное время. 99,9% потребителей всегда покупали это пойло для употребления внутрь. Все всё понимают. В 90-е годы в спортивных магазинах большим спросом пользовались бейсбольные биты. Но вы же не испытывали иллюзий насчет того, кто и зачем их покупает? Вы же не думали, что народ начал резко увлекаться бейсболом?

Но тут случилась беда! Производитель вместо классического этилового спирта произвел партию на основе метилового. Употребление метанола внутрь в значительных количествах означает быструю смерть (в течение 2-3 часов), но даже 5-10 мл могут вызвать слепоту. При этом отравление опасно тем, что его начальная фаза напоминает отравление обычным алкоголем, а значит, не каждый решится вызвать скорую (и не факт, что кто-то приедет).

Пострадавшие в Иркутске точно не могли знать о том, что они пьют яд, поскольку на этикетке было написано, что основной компонент концентрата — этиловый спирт, то есть обычный алкоголь. Из токсичных веществ на этикетке был указан лишь диэтилфталат.

Для умников вроде Коха, нужно уточнить, что продажа товаров с содержанием метанола в России запрещена. Даже стеклоомывающие жидкости с метиловым спиртом нельзя использовать, потому что это может вызвать отравление. Это для тех, кто не понимает, почему завели дела на производителей отравы. Но по задержаниям я не спешу делать выводы, здесь надо сначала разобраться. Не спешите делать выводы и вы.

«Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. «Венец трудов, превыше всех наград», как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль «сучий потрох», напиток, затмевающий все. Это уже не напиток — это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? — борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что (записывайте)»:

Ингредиенты:

Пиво «Жигулевское» — 100 г.

Шампунь «Садко — богатый гость» — 30 г.

Резоль для очистки волос от перхоти — 70 г.

Средство от потливости ног — 30 г.

Дезинсектакль для уничтожения мелких насекомых — 20 г.«.

Сейчас в Иркутске изъяли уже 500 литров «Боярышника» с метанолом. Сколько ещё таких напитков по всей стране, остаётся только гадать.

Скоро в предновогодней суете все забудут о 60 несчастных, погибших от отравы, но проблема никуда не исчезнет. Завтра опять умрет 40 человек, и послезавтра 40, а к концу года Роспотребнадзор отрапортует о 15 000 погибших от отравления алкоголем. Это кстати, не вонючие алкаши, это разные люди. Среди погибших в Иркутске, например медсестра…

Сейчас алкогольный рынок — большая дойная корова для бюджета. Нет денег? Поднимем акцизы на спирт! Водка дорожает, доходы бюджета растут, официальная статистика потребление алкоголя падает — везде плюсы! Путин может радостно заявить, что русский мужик начал меньше пить, всё хорошо! Я уверен, на пресс-конференции в пятницу он что-то такое обязательно заявит. Но жизнь устроена так, что если у человека есть потребность упороться, он найдет способ. Самый простой пример — с марихуаной. Криминализация безвредной для здоровья марихуаны (от травы нельзя умереть, поэтому её свободно начали продавать в Европе и Штатах) привела к тому, что народ подсел на синтетически наркотики, которые убивают людей за несколько лет. Недоступность легального безопасного алкоголя привела к тому, что народ начинает с каждым годом всё больше травиться всяким г..ном.

Мы уже проходили при Горбачеве попытку убрать с полок алкоголь, чтобы народ перестал пить. К чему это привело, все помнят. Сегодня Путин выступил и попросил усилить контроль за оборотом всяких боярышников и стекломоя, который можно принимать вместо водки. Что дальше? Боярышник исчезнет, а народ найдет очередную отраву, чтобы хоть на время стать одухотворенным:

«Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет».

Вы, конечно, можете не ассоциировать себя с этими людьми. Как это возможно, не иметь 190 рублей на бутылку водки? Кто-то даже радуется их смерти, а что, помер очередной алкаш и хрен с ним. Кому по нему плакать? А я не могу осуждать этих людей и не могу не плакать по ним. 10% населения России России употрябляет эту дрянь и 15 000 человек в год умирает от нее. Это позор великой страны.

Чтобы решить проблему алкоголизма, надо бороться с причинами. Например, можно делать красивые удобные города, чтобы человек в условном Иркутске не чувствовал себя г..ном. Чтобы в условной Твери ему не хотелось повеситься от этой безнадеги. Да вы и сами прекрасно понимаете, отчего простой русский мужик спивается. Человек спивается, теряет человеческий облик потому, что не чувствует себя человеком, а сил и желания бороться нету. В 1970-м году Венедикт Ерофеев написал «Москва — Петушки», прошло 46 лет, а кажется, ничего не изменилось.

«О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов. Иди, Веничка, иди…. А бабушка моя, глухонемая, с печи мне говорит: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего «я»!» И вот тут случилось все остальное: один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой; может быть даже не шило, а отвертку или что-то еще — я не знаю. Но он приказал остальным держать мои руки, и как я не защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего…

— Зачем — зачем?.. Зачем — зачем — зачем?.. — бормотал я.

Они вонзили шило мне в самое горло…

Я не знал, что есть на свете такая боль, и скрючился от муки, густая, красная буква «ю» распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду».

Илья Варламов, «Эхо Москвы»