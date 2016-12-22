Напавший на ТЦ в Минске с бензопилой подросток признан вменяемым 14 22.12.2016, 22:18

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Председатель СК заявил, что подросток в полной мере отдавал отчет своим действиям.

Напавший в ТЦ «Европа» с бензопилой молодой человек признан вменяемым. О результатах комплексной психолого-психиатрической экспертизы рассказал в эфире телеканала ОНТ председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, который взял на личный контроль данное дело, передает tut.by.

«Он признан вменяемым», — заявил Иван Носкевич. Он заявил, что подросток в полной мере отдавал отчет своим действиям. Носкевич отметил, что дело, возможно, уже в этом году будет направлено в суд. И только после вынесения приговора можно будет узнать мотивы содеянного.

Напомним, 8 октября 17-летний житель Минска напал на посетителей ТЦ «Европа» в центре столицы. Он пришел в торговый центр с топором и бензопилой и набросился на людей. В результате погибла 43-летняя женщина, еще две были ранены. 46-летняя посетительница получила два удара топором — в грудь и по плечу. Вторая пострадавшая, уборщица центра, которая увернулась от удара, получила легкое ранение и в госпитализации не нуждалась.

Подростка задержали. Ранее правоохранители заявляли, что мотивом преступления молодого человека послужило разочарование в самом себе, отвращение к человечеству и депрессивное настроение. Нападавший намеревался убить как можно большее количество людей и желал сам быть убитым при задержании.