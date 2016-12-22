У РФ отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту 4 22.12.2016, 22:26

Этап КМ по конькобежному спорту перенесен из России из-за допинговых обвинений.

По сообщению голландского портала NOS.nl, Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о переносе заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска.

Это информацию подтвердил президент ISU Ян Дайкема, передает sports.ru.

Такое решение связано с допинговыми обвинениями против россиян, выдвинутыми после выхода второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10−12 марта.

Напомним, что недавно Россия лишилась чемпионата мира по бобслею в Сочи, а Союз биатлонистов России принял решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.