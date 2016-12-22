Открылся первый в Беларуси музей архитектурных миниатюр 1 22.12.2016, 22:42

В музее можно увидеть макеты знаменитых замков - Несвижского, Лидского и Коссовского.

22 декабря в Минске состоялось открытие первого в стране музея архитектурных миниатюр белорусских достопримечательностей «Страна мини», передает БелаПАН .

На данный момент в экспозиции 15 макетов, еще три появятся до конца января 2017 года, а в дальнейшем планируется расширить коллекцию до 70 экспонатов. В музее можно увидеть макеты знаменитых замков — Несвижского, Лидского и Коссовского, а также Жировичского монастыря, Троицкого предместья, дворца Румянцевых-Паскевичей, ландшафтов Беловежской пущи, диорамы Брестской крепости и др.

Фото: БелаПАН

Богдан Хмельницкий, экскурсовод музея «Страна мини»: «Это первый в Беларуси музей архитектурных миниатюр. Посетители могут увидеть маленькие копии жемчужин белорусской архитектуры, которые сохранились до нашего времени. Это будет обзор Беларуси за два часа. Все экспонаты исторически выверенные. Мы использовали наследие Наполеона Орды, чтобы восстановить здания в первоначальном виде.

Но самое интересное в наших макетах то, что мы стараемся сделать их как можно более интерактивными. У нас есть макет Вискулей в Беловежской пуще, и посетитель может повлиять на ход суток. Можно нажать на кнопку, и день сменится на вечер, затем на ночь, можно также посмотреть рассвет. Мы хотим, чтобы люди почувствовали себя историческими деятелями».