Лукашенко лишил свою страну практически всего 11 Виталий Портников, NEWSru.ua

22.12.2016, 22:51

Виталий Портников

Фото: Facebook

«Благодаря» Лукашенко Беларусь ничем не отличается от Чувашии или Калмыкии.

Пресс-служба правителя Беларуси Александра Лукашенко распространила сообщение о его встрече с бывшим украинским коллегой Леонидом Кучмой, представляющим Киев на переговорах в Минской группе. Конечно, это обычное прокольное свидание с обменом новогодними подарками и дежурными фразами. Но какое показательное!

Лукашенко и Кучма пришли к власти практически в одно и то же время. Оба эксплуатировали в своей предвыборной кампании тему борьбы с коррупцией во власти и восстановления «порушенных связей» с Россией. Оба были надеждой шовинистических сил этой страны – хорошо помню праздничный номер неофашисткской московской газетки "Завтра" с портретами Лукашенко и Кучмы на первой полосе. Но какое различие в результатах для Украины и Беларуси! И это даже не различие между Кучмой и Лукашенко. Это различие между обществами, различие в отношениях к государственности.

Лукашенко фактически демонтировал даже те зачатки белорусской государственности, которые «проклевывались» к моменту его избрания президентом. Он лишил Беларусь практически всего – герба, флага, языка, исторической памяти, парламентаризма, экономических перспектив. Он так и оставил свою страну переименованной советской республикой, доминионом Кремля – в этом смысле Беларусь ничем не отличается от Чувашии или Калмыкии, а с Чечней с точки зрения суверенитета и сравниться не может. Иногда мне кажется, что не может сравниться даже с Татарстаном, где совершенно другое отношение к своему языку, исторической памяти, символике, экономическим переменам. Зато Лукашенко, оказавшийся настоящим могильщиком белорусского народа, сохранил власть и принимает Кучму в качестве действующего президента.

Кучма в должности главы государства пробыл ровно столько, сколько ему позволила украинская Конституция. И уже в этом отличие между ним и белорусским узурпатором, переписывающим законы под себя. Но еще одно важное отличие – что президент Украины старался защитить собственные интересы и интересы новорожденных украинских олигархов – что отнюдь не всегда совпадало с интересами Кремля. В результате все еще советская, но уже олигархическая Украина смогла накопить тот запас прочности, который позволил ей пережить и прогнать нашего «настоящего Лукашенко», безумного Януковича. В результате у нас смогло появиться самостоятельно мыслящее общество. Кучма не смог – да и не пытался – лишить украинский народ того, чего лишил Лукашенко белорусов. Он не покушался на символику, парламентаризм, историческую память украинцев. Разница между "совком" и олигархией оказалась разительной – и спасительной для будущего.

Пенсионер Леонид Кучма, вне всякого сомнения, войдет в учебники истории Украины. Будущие авторы этих учебников напишут о нем немало жестких и справедливых слов – но не смогут не упомянуть и о закономерностях, о которых я писал в этом тексте.

Правитель Александр Лукашенко войдет в учебники истории Беларуси только в случае, если эти учебники вообще будут.

Виталий Портников, NEWSru.ua