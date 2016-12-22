Трамп назначил Шона Спайсера на пост пресс-секретаря Белого дома 1 22.12.2016, 22:48

Шон Спайсер

Официально Спайсер вступит в должность в следующем месяце.

Избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность пресс-секретаря Белого дома представителя национального комитета Республиканской партии Шона Спайсера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNBC.

По данным телеканала, официально Спайсер вступит в должность в следующем месяце.

Шону Спайсеру 45 лет. В данный момент он является главным советником по стратегии и директором по коммуникациям Национального комитета Республиканской партии.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп назначил экс-главу своего избирательного штаба Келлиэнн Конуэй на пост советника президента. В своем заявлении Трамп отмечал, что Конуэй сыграла «решающую роль» в его победе, а также назвал ее «неутомимой и упорной» защитницей его повестки, передавал Reuters.