Трамп назначил Шона Спайсера на пост пресс-секретаря Белого дома

Трамп назначил Шона Спайсера на пост пресс-секретаря Белого дома1
- 22.12.2016, 22:48
Официально Спайсер вступит в должность в следующем месяце.
Избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность пресс-секретаря Белого дома представителя национального комитета Республиканской партии Шона Спайсера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNBC.
По данным телеканала, официально Спайсер вступит в должность в следующем месяце.
Шону Спайсеру 45 лет. В данный момент он является главным советником по стратегии и директором по коммуникациям Национального комитета Республиканской партии.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп назначил экс-главу своего избирательного штаба Келлиэнн Конуэй на пост советника президента. В своем заявлении Трамп отмечал, что Конуэй сыграла «решающую роль» в его победе, а также назвал ее «неутомимой и упорной» защитницей его повестки, передавал Reuters.