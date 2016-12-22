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NASA опубликовало спутниковое фото снега в Сахаре

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  • 22.12.2016, 23:10
фото: facebook.com

Снег выпал в районе Айн-Сефра впервые с февраля 1979 года.

NASA опубликовало снимок со спутника, подтверждающий редкий снегопад в пустыне Сахара, фотография размещена в аккаунте ведомства в Twitter.

«Инструмент ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) на спутнике Landsat 7 сделал снимок снега, выпавшего на Севере Африки 19 декабря 2016 года, в реальном цветовом разрешении», — отметили в ведомстве, передает ria.ru

Фотография покрывает территорию близ границы Марокко и Алжира, к югу от города Буфара и юго-западу города Айн-Сефра.

По замечанию специалистов NASA, «анализ данных со спутников за последние несколько лет показывает, что снег в этом районе Сахарского Атласа (система горных хребтов в районе Алжира и Марокко) – редкое явление».

В среду СМИ распространили фотографии редкого природного явления, сделанные в алжирском городе Айн-Сефра на севере пустыни. По словам очевидцев, снег пролежал около дня, а потом начал таять. Снег выпал в этом районе впервые с февраля 1979 года. Летом температура воздуха в районе Айн-Сефра достигает 37 градусов по Цельсию, зимой может колебаться на уровне, близком к нулю.


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