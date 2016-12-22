Пустят ли в белорусское авторское общество Мадонну с Бессоном? 2 Дмитрий Растаев, Facebook

22.12.2016, 23:25

Дмитрий Растаев

В Беларуси, с ее колхозно-самодеятельными «зорками», сборы с «болванок» выглядят просто нелепо.

Итак, в Беларуси запущен «налог на болванки». Производители и импортеры компов, дисков, флешек и прочего записывающего «железа» должны теперь делать отчисления, которые пойдут «исполнителям и создателям белорусских песен и фильмов». Это предусмотрено 35 статьёй закона «Об авторском праве и смежных правах».

Естественно, все издержки будут заложены в конечную цену продукта, поэтому кормить «исполнителей и создателей белорусских песен и фильмов» будем мы с вами. Независимо от того, охота нам скачивать их «творения» или нет.

Лоббисты «болваночной» практики ссылаются на западный опыт. Дескать, она давно работает во всем мире, и если в Европе & США признали такую форму защиты авторов, почему бы ее не применить и в стране восходящей бульбы? У нас вообще любят ссылаться на западный опыт, когда это в интересах собственного кошелька или начальственного кресла. Зайди речь о правах и свободах - здесь стоп, здесь у нас «самобытность», здесь Запад не пройдет. А когда с людей бабла надо побольше содрать - всё, обращаемся к «западному опыту».

Западный опыт - дело хорошее. В эпоху глобальной паутины, когда фильмы и песни порой попадают в сеть задолго до их официального релиза, интересы авторов действительно нуждаются в защите. И в странах, где шоу-бизнес и кинематограф это реально Шоу-бизнес и Кинематограф, такая практика себя оправдывает. Но в Беларуси, с ее колхозно-самодеятельными «зорками» и чуть менее чем полным отсутствием кинематографа, сборы с «болванок» выглядят просто нелепо.

Кто из отечественных super-star выдает такие хиты, что их хотелось бы взять и скачать, не сходя с места? Солодуха? Ярмоленко? Дорофеева? Нет, есть, конечно, Михалок, Войтюшкевич, Вольский, Бенька, еще пять-десять имен, за которые не стыдно - но вряд ли им перепадут слишком уж жирные крохи из этой «болваночной» кормушки. Про кино я даже не говорю - здесь чисто физически скачивать нечего. Если не считать того мусора, что время от времени снимают для БТ и по недоразумению называют «кином».

Поэтому, если все делать по-честному, то львиная доля «болваночных» податей - а это, на минуточку, сотни тысяч долларов - должна бы уйти не дорофеевым & солодухам и примкнувшим к ним «Авелям», а певцам и кинематографистам, которые действительно делают что-то стоящее - от Бессона и Спилберга до Мадонны и Шевчука, чьи фильмы и песни реально скачивают в Беларуси. Но пустят ли в белорусское авторское общество Мадонну с Бессоном?

Дмитрий Растаев, Facebook