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Подорожание транспорта докатилось до Гродно

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  • 23.12.2016, 7:37
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В Гродненской области повышены тарифы на перевозки пассажиров городским и пригородным общественным транспортом.

Соответствующие решения облисполкома №729 и №730 от 20 декабря опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

Тариф на городские перевозки пассажиров всеми видами транспорта общего пользования на обычных маршрутах в регулярном сообщении повышается до Br0,45 за одну поездку.

На автобусах регулярных экспрессных маршрутов проезд будет стоить Br0,55. Тарифы на перевозки в маршрутках устанавливаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями самостоятельно на основе плановых затрат, налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством, и прибыли с учетом конъюнктуры рынка, рассчитанной исходя из норматива рентабельности не более 15%.

При продаже водителями городских автобусов и троллейбусов билетов на одну поездку тариф увеличивается на Br0,05. Меняется также стоимость проездных билетов.

В Гродно на автобус или троллейбус на месяц проездной теперь стоит Br19,08, на два вида транспорта - Br25,48.

Предельные максимальные тарифы на пригородные перевозки установлены в размере Br0,06 за 1 км на обычных маршрутах, Br0,08 на скоростных и дополнительных рейсах и Br0,09 - на экспрессных.

За место в багаже на пригородных маршрутах и (или) ручной клади за километр пути будет взиматься плата от Br0,005 (за маломерное место) до Br0,02 за крупногабаритное.

Юрлица и предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров и клади по пригородным маршрутам, определяют конкретные тарифы самостоятельно, но они не должны быть выше, чем установленные в решении.

Решения облисполкома вступают в силу после их официального опубликования.


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