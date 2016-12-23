Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле 8 23.12.2016, 7:50

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Какой бизнес Лукашенко вел с Чавесом, а сейчас продолжает с Мадуро?

Давид Смолянский – один из самых молодых лидеров оппозиции Венесуэлы. В 31 год политик уже является мэром муниципалитета Эль Хатило в Каракасе и входит в правление партии «Народная воля».

Давид смог выиграть местные выборы в 2013 году, когда умер Уго Чавес и для оппозиции на короткое время открылось окно возможностей. Однако на смену одному диктатору к власти пришел другой и борьба за свободу в Венесуэле продолжается.

На днях Дэвид Смолянский приехал в Польшу на конференцию «Варшавский диалог для демократии».

Сайт charter97.org задал политику несколько вопросов.

- Давид, мы с волнением следим за ситуацией в Венесуэле и за противостоянием оппозиции и власти. Какая сейчас ситуация в стране?

- Согласно последним опросам от 70 до 80 процентов населения отвергает правление Мадуро. Люди хотят перемен. Мадуро очень хорошо понимает, насколько он слаб и поэтому прибегает к силовым методам для контроля над страной: опирается на армию, полицию, секретные службы, Верховный суд.

В стране мы сейчас наблюдаем социальный, политический и экономический коллапс. В тюрьмах находятся более 100 политзаключенных, и много людей в ссылке и эмиграции. Уровень преступности, пожалуй, самый высокий в мире. За последние 18 лет были убиты 300 тысяч венесуэльцев. Инфляция четырехзначная, люди реально голодают и даже умирают от голода, потому что не хватает продовольствия.

- Как после смерти Уго Чавеса стал возможен приход к власти Мадуро? Это же абсолютно одинаковые популисты, близнецы-братья.

- Мадуро ловко использует армию и спецслужбы, чтобы удержаться у власти. Ему также очень помогли союзнички, такие как Владимир Путин в России и Башар Асад в Сирии, да и Лукашенко

- Тогда как к власти может придти демократическая оппозиция?

- Мы работаем над этим. Мы ведь год назад выиграли выборы. В парламенте сейчас большинство депутатов от оппозиции. Значит, парламент реально представляет народ Венесуэлы. Мы начали процедуру импичмента. Карманный Верховный суд уже исключил такой вариант, но у парламента есть легитимность и я уверен, что мы добьемся мирной передачи власти.

- В одном из интервью вы назвали Венесуэлу очень опасным нарко-нефтяным и милитаристским государством. Какой бизнес у венесуэльских властей с Беларусью?

- Да, Венесуэла при Чавесе, а сейчас при Мадуро - это нарко-нефтяное милитаристское государство, которое представляет серьезную угрозу всему миру. В этом сегодня уникальность нашей страны в мире. Огромные средства зарабатываются в относительно легальном нефтяном бизнесе и в нелегальной наркоторговле.

Коррупция достигла невиданных размеров, и сегодня она продолжает процветать. Представьте себе, когда нефть стоила более 100 долларов за баррель, по некоторым сведениям, из бюджета бесследно исчезли, просто «растворились» в карманах чиновников более 150 миллиардов долларов!

Системы правосудия не существует, процветает безнаказанность, а люди нищие и абсолютно беззащитны перед государственной машиной.

Что касается Беларуси, то я знаю, что самый активный бизнес (во всяком случае официальный), который ведут белорусские власти в Венесуэле - это строительство домов во многих штатах.

- Неужели только строительство связывает два мафиозных по сути режима?

- Я знаю, что Лукашенко активно работал еще с Уго Чавесом по усилению в Венесуэле репрессивного аппарата и созданию пропагандистских государственных медиа. Со стороны вашего диктатора были и советники, и советы.

- То есть получается, что Лукашенко помогал строить Чавесу диктатуру в Венесуэле?

- Конечно, он был его союзником в этом процессе.

- Мы знаем, что ваша семья - выходцы из Украины. Следите за ситуацией в Украине и регионе?

- Да, конечно. Так совпало, что, когда в 2014 году после демонстрации оппозиции арестовали руководителя моей партии Леопольда Лопеса, в это время начались волнения в Киеве. Я очень переживал за ситуацию в своей стране и с замиранием сердца следил за событиями в Украине.

Мои предки уехали из Украины в 1920-е годы при Сталине. Они переселились на Кубу, а потом уехали в Венесуэлу. Сегодня в Венесуэле я принадлежу к новому поколению, мы хотим жить в свободной демократической стране, за это мы боремся. Я не хотел бы продолжать семейные традиции и вновь эмигрировать. Я уверен, что мы сможем победить, используя ненасильственные методы.

- Какие ваши личные планы? Вы один из самых молодых политиков Венесуэлы, а уже мэр.

- Я вхожу в политический совет партии «Народная воля». Планирую пока продолжать работать в местной администрации, куда меня избрал народ. Политические планы? У нас сейчас украли референдум, который бы лишил Мадуро власти, но борьба продолжается, и мы рассчитываем на победу.