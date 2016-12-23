В России ожидаются коррупционные скандалы и отставки министров 4 23.12.2016, 7:58

5,795

Более половины россиян в грядущем году ожидают громких отставок и коррупционных скандалов.

Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса социологического центра. Копия исследования есть в распоряжении РБК.

Такие ожидания связаны с «расстановкой новостей по таймлайну», пояснила РБК доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

«На конец года пришлось сразу несколько крупных коррупционных историй, в том числе наиболее заметная — задержание министра экономического развития. Если бы оно случилось, например, летом, к концу года впечатление бы сгладилось», — отметила Шульман. По ее словам, граждане в своих ожиданиях скорее правы: «То, что происходит, нельзя назвать полноценной антикоррупционной кампанией — это явно не операция «чистые руки», но война всех против всех внутри властвующей бюрократии будет продолжаться».

«Таков общий фон — непрерывно идущие сообщения о коррупции, об арестах, о возбуждении всякого рода уголовных дел против чиновников. По моим подсчетам, таких сообщений поступает примерно 750–800 в год, минимум два сообщения в день», — комментирует РБК директор Левада-центра Лев Гудков.

Доля тех, кто положительно ответил на вопрос о возможности коррупционных скандалов, остается стабильно высокой с 2007 года и всегда превышает 50%, указывают данные Левада-центра. При этом в конце 2012 года аналогичный опрос показал, что громких отставок ждал 71% опрошенных.