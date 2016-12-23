Беларусь вводит единую ставку консульского сбора за визы 1 23.12.2016, 8:01

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За выдачу индивидуальной визы, независимо от количества въездов, консульский сбор составит 60 евро.

В соответствии с новой редакцией Налогового кодекса Республики Беларусь с 1 января 2017 года установлены новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз, сообщает Министерство иностранных дел.

За выдачу индивидуальной визы, независимо от количества въездов, консульский сбор составит 60 евро, за выдачу групповой визы — 10 евро с человека.

При этом, подчеркивают в МИД, в отношении граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, как и прежде, установлены иные ставки консульских сборов.

В частности, граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов.

Граждане Польши и стран Прибалтики, как и ранее, оплачивают консульские сборы по сниженным тарифам.

Подробная информация будет размещена на сайте Министерства иностранных дел в разделе «Визы и консульские вопросы» накануне вступления в силу новых ставок консульских сборов.

«Данное решение белорусской стороны является очередным шагом, направленным на облегчение для иностранных граждан возможности посетить Республику Беларусь, а также на развитие межличностных, деловых и культурных контактов, стимулирование въездного туризма», — говорится в сообщении МИД.