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Новополоцкого рэпера назвали лучшим в Москве

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  • 23.12.2016, 8:09
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Макс Mf получил из рук Басты приз в тысячу долларов за ностальгическую импровизацию о советском лимонаде.

Новополоцкий рэпер Макс Mf на батл в Москву попал почти случайно. Всего за пару дней до окончания приема заявок наткнулся в интернете на информацию о конкурсе, подал заявку и прошел. Из сотни желающих организаторы международной выставки и конференции вейп-индустрии и пользователи интернета выбрали в конце концов десятерых. Из Беларуси Макс оказался единственным., пишет kp.by.

- Участников разбили по парам, было три раунда. На первые два заранее готовили треки, а на третий нужно было прочитать импровизацию на заданную тему под неизвестный заранее минус. Мне досталась совершенно фееричная тема - «Веселый дюшес», - рассказывает рэпер.

- И как вы выкрутились?

- Честно говоря, не помню, что я там говорил. Во время фристайла так обычно и бывает - надо ведь и тему развивать, и чтобы в рифму было, и с юморком. Потом все из головы вылетает. Помню, был какой-то поток мыслей о детстве, о советском лимонаде, о стеклянных пол-литровых бутылках…

Ностальгия по советскому дюшесу принесла Максу победу и тысячу долларов. Вручал приз культовый российский рэпер Баста. Он же и был главным судьей батла.

- Меня наградили, и почти сразу я уехал, потому что не лучшая это идея - разгуливать с крупной суммой на кармане по выставке, где все видели, кто выиграл (смеется).

В миру рэпер Макс Mf занимается обслуживанием промышленной вентиляции на новополоцком заводе «Полимир». Призы получать ему не в новинку - в дуэте с рэпером Varzan он занял второе место на фестивале Rap Music. А в 2013 году дуэт победил в номинации «Дебют года» по версии Street Awards Belarus.

На призовые деньги Макс раздал долги и купил дочке модную игрушку Ферби - что-то вроде робота-тамагочи, который умеет петь, рассказывать сказки, просит есть, пить и хихикает, если его щекочут. Но малышка новомодную игрушку испугалась. Пришлось срочно ехать за обычной куклой.


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