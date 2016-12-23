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Австралийская полиция предотвратила теракты в Мельбурне

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  • 23.12.2016, 8:17
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Правоохранительные органы Австралии задержали пять человек по подозрению в подготовке серии терактов в рождественские праздники в Мельбурне.

Это второй по величине городе страны, столица штата Виктория.

Об этом сообщил в пятницу, 23 декабря, главный комиссар полиции штата Грэм Эштон, передает Немецкая волна.

По его словам, подозреваемые действовали под влиянием идей, распространяемых террористической группировкой "Исламское государство", и планировали атаки на главной железнодорожной станции Flinders Street Station, площади Федерации в центре города и в кафедральном Соборе Святого Павла.

Рейд полиции проводился ночью в четверг, 22 декабря, и в утренние часы пятницы, 23 декабря. Изначально были задержаны семь человек, однако двоих - 26-летнего мужчину и  20-летнюю женщину - отпустили без предъявления обвинений, передает агентство AP.

Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 26 лет остаются под стражей, 23 декабря им официально предъявят обвинения в подготовке терактов. Четверо задержанных - уроженцы Австралии, пятый - родом из Египта, имеющий как египетский, так и австралийский паспорт. Полиция некоторое время вела слежку за предполагаемыми преступниками и имеет данные о том, что они готовились пустить в ход взрывчатку, холодное и огнестрельное оружие.

По словам премьер-министра Австралии Малколма Тёрнбулла, в стране устранена "одна из самых серьезных" за последнее время террористических угроз.


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