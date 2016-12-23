Джентльмены удачи 60 23.12.2016, 8:32

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Лукашенко предлагает чиновникам «красть, закопать и откопать» деньги.

Хранить денежки по банкам и углам ныне смешно. И особенно в Беларуси. Зачем их, собственно, зарывать в землю и хранить, если они дешевеют? Или того и гляди склероз хватит: забудешь, в какую банку положил. Или случайно зарыл на поле, ну… на том самом. Которое поле чудес, пишет «Независимая газета».

Нет и нет! Деньги нужно пускать в работу, чтобы они крутились и капали в кубышку. Именно так учит чиновников Александр Лукашенко, который дал им поручение в 2017 году достигнуть средней зарплаты в 500 долларов. «Украдите, откопайте, найдите – что угодно, – неистовствовал диктатор, – но 500 долларов должно быть выполнено».

Все, можно биться в припадке восторга. И даже не потому, что Лукашенко в Сети уже получил титул «лучшего тамады с интересными конкурсами» (предлагаю ему, кстати, ролевую игру с персонажами Кот Базилио, Карабас-Барабас и Буратино). А потому что правитель верно учит. По понятиям. Как там еще, вспомнили блогеры, Доцент в «Джентльменах удачи» предлагал? Верно: «красть, закопать и откопать» деньги.

Самое главное и сложное – это, конечно, украсть. Но, думаем, белорусских чиновников тут учить не нужно. Рука набита. Тем более когда сам правитель поручает – дело совсем уж святое.

Но и далее Лукашенко четко схему проводит. Как отмыть деньги? Конечно, «откопать, найти». Найдешь, откопаешь – и чистота. Без шума и пыли.

Но есть, товарищи, в речи диктатора ключевая точка. Это фраза «что угодно». «Украдите, откопайте» – это же лишь незамысловатый старт, намеченный Лукашенко. А уж дальше… как фантазия и сноровка чиновников сработает.

Предлагаем вышить слова Лукашенко в качестве девиза на гербе Беларуси. Как предложение и заклинание. Как установку и призыв. Как надежду и веру.