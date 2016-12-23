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Министр энергетики Литвы: У нас есть обоснованные сомнения насчет БелАЭС

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  • 23.12.2016, 8:40
Жигимантас Войчюнас
Фото: delfi.lt.

Новый министр энергетики Литвы называет одной из важнейших задач - безопасность строящейся в 50 километрах от Вильнюса Белорусской АЭС.

"В вопросе об Островце наша главная цель заключается в том, что если уж невозможно остановить этот проект, то нужно обеспечить соблюдение высочайших стандартов ядерной энергетики и охраны окружающей среды. Пока у нас есть обоснованные сомнения, и пока мы стремимся задействовать все возможные инструменты международного влияния - как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), так и Еврокомиссию (ЕК)" - сказал Жигимантас Вайчюнас порталу delfi.lt.

По его словам, у Литвы есть опасения на предмет независимости ведомств, осуществляющих в Беларуси надзор в сфере АЭС.

"Одно из наших самых серьезных опасений - то, что их регулятор должен быть абсолютно независимым и обладать достаточной компетенцией для обеспечения безопасности. Существует довольно длительная история нашего несотрудничества с Беларусью. Мы всегда просили прозрачности, открытости, диалога, к сожалению, встречи начались только в последнее время", - сказал министр.

Бывший министр энергетики Рокас Масюлис на этой неделе сказал BNS, что Литве удалось добиться проведения на БелАЭС стресс-тестов. Однако, по его словам, для достижения цели, чтобы Беларусь гарантировала полную безопасность своей АЭС, нужно время.

"На это нужно время, определенная поддержка у нас уже есть. Меня очень радует, что Брюссель отреагировал, направил своих представителей в Беларусь. Прогресс немалый - Беларусь уже обязалась предоставлять информацию, провести стресс-тесты, хотя требования МАГАТЭ не являются для них непосредственно обязательными. Они предпочли провести все эти тесты - я считаю это завоеванием нашей дипломатии. Если будет так, что они не остановят строительство, то хотя бы будут поводы, чтобы можно было их проверять, чтобы само строительство было качественнее", - сказал Масюлис в интервью BNS.

Литва критикует Беларусь за несоблюдение стандартов безопасности и международных природоохранных требований при строительстве БелАЭС. Минск не согласен с этими претензиями  и считает их необоснованными.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока ранее был запланирован на 2018 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Однако в связи с инцидентом на стройплощадке АЭС, произошедшем в июле этого года, белорусская сторона направила российской уведомление о решении заменить корпус первого реактора станции.

В результате начало монтажных работ на первом блоке Белорусской АЭС было перенесено на конец 2016 года.

Как сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, из-за замены корпуса ректора ввод первого энергоблока будет перенесен на 2019 год.


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