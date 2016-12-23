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МТЗ обокрали

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  • 23.12.2016, 8:57
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ООО "Торговый Дом МТЗ-Сибирь" причинен ущерб на сумму свыше 154 млн рублей.

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Торговый Дом МТЗ-Сибирь" 33-летнего Антона Бурого, сообщает Интерфакс со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Бурый путем отчуждения в пользу подконтрольных ему коммерческих организаций похитил тракторы "Беларус", запасные части к ним, а также деньги ООО "Торговый Дом МТЗ-Сибирь", единственным учредителем которого является ОАО "Минский тракторный завод" (Республика Беларусь).

В результате таких действий, как говорится в сообщении, ООО "Торговый Дом МТЗ-Сибирь" причинен ущерб на сумму свыше 154 млн рублей.

"Кроме того, чтобы похитить бюджетные средства в размере более 58 млн рублей, якобы уплаченных в виде налога на добавленную стоимость, бухгалтер общества по указанию Бурого предоставил в налоговый орган заведомо ложные сведения о неосуществленных экспортных сделках. Однако налоговой проверкой было установлено предоставление недостоверной информации, в связи с чем в возмещении НДС отказано", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд Новосибирска.


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