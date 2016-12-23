закрыть
23 декабря 2016, пятница, 11:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Им не болит

21
  • Анастасия Зеленкова, «Солидарность»
  • 23.12.2016, 9:10
  • 3,828
Фото: tut.by

На самом деле это власти забрали жизнь у 13-летней школьницы, погибшей во время уборки картошки.

«Мне с этим грузом всю жизнь ходить» — на лице 22-летнего парня, водителя грузовика, под колесами которого во время уборки картофеля погибла 13-летняя школьница, читается боль и отчаяние.

Действительно, стать убийцей, пусть и невольным, страшно и жутко. Особенно если ты имеешь совесть. Это груз, жить с которым невыносимо.

Так или иначе, парня накажут, хотя все это будет ничто по сравнению с его душевными переживаниями. Только вот те, кто действительно виновен в этой трагедии, так и останутся безнаказанными. Их не будет мучить совесть, они и дальше будут спокойно засыпать в своих теплых кроватях и даже ни на секунду не задумаются, что отняли жизнь у ребенка.

Все эти чиновники исполкомов, которые без зазрения совести гнали детей на картошку, потому что стране надо давать показатели, работники Минобразования, которые спокойно закрывали на это глаза и даже не напрягались, что дети вместо учебы копают на поле клубни, представители прокуратуры, которые прекрасно понимали, что нарушается законодательство и ничего по этому поводу не предпринимали. В конце концов, руководство страны, для которого цифры по намолотам, надоям и укосам всегда были важнее человеческих жизней.

Сегодня нам пытаются представить, что школьники на картошке не обучались, а воспитывались. Мол, никакого принудительного труда – все только во благо и в воспитательных целях. О да! Наши чиновники отлично подстраховались. Для них – это лишь инцидент, из которого следует сделать выводы. Это водитель грузовика подстраховаться не может. Потому что для него — это трагедия, груз на всю жизнь. Вне зависимости от постановлений и указов.

А их совесть чиста, о чем имеется и соответствующая бумажка. Поэтому и сон их спокойный и безмятежный. Им даже в голову не приходит, что это они забрали жизнь у 13-летней школьницы. Это они сделали невыносимой дальнейшую жизнь парня, сидящего сегодня на скамье подсудимых. Это они заставили мучиться учителей, которые были в тот день на поле и сегодня терзают себя вопросом: можно ли было хоть как-то предотвратить трагедию? Это они причинили родителям горе, от которого те уже никогда не оправятся.

В конце концов, это они заставили всех нас плакать от бессилия и несправедливости. А еще от понимания безнаказанности. Вот только взывать к их совести бесполезно. Им не болит.

Анастасия Зеленкова, «Солидарность»


Мнение

Лукашенко лишил свою страну практически всего
Лукашенко лишил свою страну практически всего Виталий Портников
Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно Михаил Кадыров
Когда у белорусов закончится терпение?
Когда у белорусов закончится терпение? Михаил Пастухов


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение