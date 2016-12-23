Им не болит 21 Анастасия Зеленкова, «Солидарность»

23.12.2016, 9:10

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Фото: tut.by

На самом деле это власти забрали жизнь у 13-летней школьницы, погибшей во время уборки картошки.

«Мне с этим грузом всю жизнь ходить» — на лице 22-летнего парня, водителя грузовика, под колесами которого во время уборки картофеля погибла 13-летняя школьница, читается боль и отчаяние.

Действительно, стать убийцей, пусть и невольным, страшно и жутко. Особенно если ты имеешь совесть. Это груз, жить с которым невыносимо.

Так или иначе, парня накажут, хотя все это будет ничто по сравнению с его душевными переживаниями. Только вот те, кто действительно виновен в этой трагедии, так и останутся безнаказанными. Их не будет мучить совесть, они и дальше будут спокойно засыпать в своих теплых кроватях и даже ни на секунду не задумаются, что отняли жизнь у ребенка.

Все эти чиновники исполкомов, которые без зазрения совести гнали детей на картошку, потому что стране надо давать показатели, работники Минобразования, которые спокойно закрывали на это глаза и даже не напрягались, что дети вместо учебы копают на поле клубни, представители прокуратуры, которые прекрасно понимали, что нарушается законодательство и ничего по этому поводу не предпринимали. В конце концов, руководство страны, для которого цифры по намолотам, надоям и укосам всегда были важнее человеческих жизней.

Сегодня нам пытаются представить, что школьники на картошке не обучались, а воспитывались. Мол, никакого принудительного труда – все только во благо и в воспитательных целях. О да! Наши чиновники отлично подстраховались. Для них – это лишь инцидент, из которого следует сделать выводы. Это водитель грузовика подстраховаться не может. Потому что для него — это трагедия, груз на всю жизнь. Вне зависимости от постановлений и указов.

А их совесть чиста, о чем имеется и соответствующая бумажка. Поэтому и сон их спокойный и безмятежный. Им даже в голову не приходит, что это они забрали жизнь у 13-летней школьницы. Это они сделали невыносимой дальнейшую жизнь парня, сидящего сегодня на скамье подсудимых. Это они заставили мучиться учителей, которые были в тот день на поле и сегодня терзают себя вопросом: можно ли было хоть как-то предотвратить трагедию? Это они причинили родителям горе, от которого те уже никогда не оправятся.

В конце концов, это они заставили всех нас плакать от бессилия и несправедливости. А еще от понимания безнаказанности. Вот только взывать к их совести бесполезно. Им не болит.

Анастасия Зеленкова, «Солидарность»