Невзоров: Путин – одна из любопытнейших загадок этого времени 1 23.12.2016, 9:17

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Александр Невзоров

Фото: russianlook.com

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ, запланированная на 23 декабря, не имеет никакого значения.

Президент России Владимир Путин является "одной из любопытнейших загадок" настоящего времени. Таким мнением в эфире "Эха Москвы" поделился российский публицист Александр Невзоров.

"Путин – одна из любопытнейших загадок этого времени. Потому что в отличие от тех, кому все понятно, мне до сих пор жутко любопытно установить хотя бы примерную истину, является ли он водителем всей этой жуткой машины или он просто держится за баранку, а машина едет сама, подчиняясь вектору своего жуткого исторического пути, который был намечен еще в ХІХ веке. Конечно, мне это жутко интересно", – сказал Невзоров.

Он также считает, что ежегодная большая пресс-конференция Путина, запланированная на 23 декабря, не имеет никакого значения.

"Возможно как бы усугубление определенного рода гадости, потому что те сигналы, которые дает Путин, они воспринимаются общественностью, тем страшным количеством процентов, – которые есть и, по-моему, то ли прикидываются, то ли действительно ненавидят свободу, право, развитие – эти проценты порой воспринимают слова Путина весьма и весьма превратно", – заявил Невзоров.

В 1999 году Путин был премьер-министром России. С 31 декабря 1999 года по май 2000 года он совмещал руководство правительством с должностью и.о. президента. 7 мая стал главой государства. В 2008 году он не участвовал в президентских выборах из-за нормы законодательства, запрещающей лицу становиться президентом три раза подряд. Тогда победил его соратник Дмитрий Медведев. До переизбрания президентом в 2012 году Путин вновь был премьер-министром.