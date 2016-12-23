Против следователей СК возбуждено 5 уголовных дел

Против следователей СК возбуждено 5 уголовных дел7
- 23.12.2016, 9:33
- 2,865
За 2016 год председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич возбудил пять уголовных дел в отношении шести сотрудников СК.
Об этом он рассказал 22 декабря в эфире телеканала ОНТ.
«Так получается, что наша профилактическая работа, направленная на противодействие коррупции, не привела к ожидаемому эффекту», - отметил глава СК.
Иван Носкевич также принес извинения за своих сотрудников и пообещал продолжать работу «по очищению своих рядов».