закрыть
23 декабря 2016, пятница, 11:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Против следователей СК возбуждено 5 уголовных дел

7
  • 23.12.2016, 9:33
  • 2,865

За 2016 год председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич возбудил пять уголовных дел в отношении шести сотрудников СК.

Об этом он рассказал 22 декабря в эфире телеканала ОНТ.

«Так получается, что наша профилактическая работа, направленная на противодействие коррупции, не привела к ожидаемому эффекту», - отметил глава СК.

Иван Носкевич также принес извинения за своих сотрудников и пообещал продолжать работу «по очищению своих рядов».


Мнение

Лукашенко лишил свою страну практически всего
Лукашенко лишил свою страну практически всего Виталий Портников
Чиновник или человек?
Чиновник или человек? Наталья Радина
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно
Александр Григорьевич, уйдите сейчас, а то будет поздно Михаил Кадыров
Когда у белорусов закончится терпение?
Когда у белорусов закончится терпение? Михаил Пастухов


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение