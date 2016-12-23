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Россельхознадзор вернул в Беларусь почти 20 тонн сыра

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  • 23.12.2016, 9:41
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Сыр возвращен в связи с отсутствием гарантий качества и безопасности.

На пункте предварительного уведомления "Красная горка" в Смоленской области запрещен ввоз 18,9 тонн белорусского сыра из-за отсутствия гарантий качества и безопасности, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Как следует из сообщения ведомства, груз сыра Gouda gold общим весом 18,9 тонны, произведенного ОАО "Молочные горки" в Могилевской области, перевозился в Краснодар и сопровождался ветеринарным сертификатом, выданным 21 декабря государственной ветеринарной службой Республики Беларусь.

"В удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов отсутствовали сведения о партии сыра, указанной на маркировочных этикетках и непосредственно на головках сыра", - говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что груз возвращен отправителю в связи с фактическим отсутствием гарантий качества и безопасности продукции.


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