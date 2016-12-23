Кадровая чехарда и аресты чиновников режиму не помогут 3 23.12.2016, 9:50

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Три симптома отката властей к политике контрреформ.

События последнего времени – аресты промышленников и финансистов, анонсированная оптимизация администрации Лукашенко и недавние отставки-назначения в ней, а также пробуксовка переговоров правительства с МВФ и ЕАБР под рефрен правителя о необходимости довести среднюю зарплату до 500-долларовой отметки – свидетельствуют о том, что политика «реформ без реформ» достигла своего естественного предела.

Дальше должен следовать предсказуемый откат к политике контрреформ – сразу по нескольким направлениям.

Увеличение роли вооруженных людей в управлении экономикой – неизбежный симптом такого разворота, пишет «Наше мнение».

Второй симптом – увеличение интенсивности работы печатного станка. Хорошо знакомый нашим капитанам экономики способ поднять почти все – и ВВП, и экспорт, и зарплаты, и, как следствие – относительных вес доллара, евро и, разумеется, цены.

Третий симптом – пересадка оркестра. То есть череда переназначений, смысл которой состоит в том, что «реформаторы» не справились со своими задачами, что, в общем-то верно. Им не дали этого сделать.

Что касается реформы администрации, то реструктуризация идеологического блока вызвана скорее региональным контекстом, чем нашими внутренними «качелями». Но факт остается фактом: располагая наиболее раздутым идеологическим аппаратом в регионе, Беларусь является наиболее беспомощной в информационном отношении.

Разумеется, наши политические и экономические капитаны прекрасно знают, что амплитуда качелей с каждым циклом сокращается. И на сей раз разогрев экономики до 500-долларовой зарплаты даст еще более краткосрочные эффекты, чем в предыдущий раз.

Словом, обратный ход качелей последует быстро. Но за время этого хода можно кое-что успеть. В частности, провести референдум по увеличению сроков правления президента и парламента. А заодно опросить население относительно партийной системы и, скажем, отмены смертной казни. Речёвка референдума проста и знакома: «да – да – нет – нет». А когда 7-летние гарантии получены, человека с ружьем можно снова задвинуть на второй план. И даже провести несколько смелых приватизационных экспериментов и внести несколько решительных поправок в избирательное законодательство.

В этой схеме, впрочем, имеется одно слабое звено. Искусственное увеличение сроков полномочий для депутатов и президента не увеличивает, а сокращает политико-деловой цикл – особенно на данной стадии. Стабильность, гарантии, вера людей, – это ограниченные ресурсы. Потому мы имеем дело с затухающими качелями.