Очереди из фур на выезде из Беларуси увеличились 23.12.2016, 10:11

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Фото: Photo XPress

В очередях на выезде из Беларуси стоят 458 фур.

Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета.

По данным на 8.00, в очереди на выезд на белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска "Котловка" находятся 20 машин, "Каменный Лог" - 60, "Бенякони" - 48, "Привалка" - 73. Что касается латвийского направления, то на выезд из Беларуси в очереди перед пунктом пропуска "Григоровщина" стоят 145 машин, "Урбаны" - 110. В белорусско-польском направлении стоят 2 машины в пункте пропуска "Козловичи".

Для сравнения: 22 декабря на 8.00 количество фур в ожидании на выезд из Беларуси достигало 374 автомобилей. Очередь из легковых авто на выезд из Беларуси в Польшу составляет 177 машин. В пункте пропуска "Брест" в очереди на оформление 120 автомобилей, в "Брузгах" - 57.