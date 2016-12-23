Художник изобразил главные события 2016 года в стиле Босха 23.12.2016, 10:17

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Художник из Лос-Анджелеса Нив Баварский переосмыслил триптих нидерландского живописца Иеронима Босха "Сад земных наслаждений".

Результат своей работы Баварский представил на портале Beutler Ink. На картине художника изображены яркие события, произошедшие в уходящем году.

В основном они связаны с культурой, политикой и спортом. Здесь можно увидеть Дональда Трампа, который был избран в этом году на пост президента Америки, Майкла Фелпса, установившего на Олимпийских играх новый мировой рекорд, а также одного из покемонов, за которыми заставила гоняться любителей играть Pokemon Go.

В описании картины на портале можно найти описание 127 пунктов, изображенных на ней. По словам автора картины, список событий, которые могли попасть на холст, начал составляться еще в начале года.

Особое место на картине отведено известным личностям, скончавшимся в текущем году. Их на картине 27. Среди них можно увидеть Алана Рикмана, Фиделя Кастро, Дэвида Боуи, Принса, Мохаммеда Али и др.