Беларусь – в лидерах по падению металлургического производства в Европе 3 23.12.2016, 10:19

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Таковы данные Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel).

По итогам 11 месяцев 2016 года в Беларуси произведено 2 040 тыс тон стали, что на 14% меньше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Худшие показатели по динамике в Европе были только в Венгрии (- 26,9%), в Великобритании (- 30,7%), в Молдове (- 81,9%) и Хорватии (-100%).

Беларусь занимает 37 -е место в мире по объемам производства стали, ее соседями в рейтинге являются Катар и Люксембург.

В целом в 66 исследуемых Worldsteel странах производство стали за этот период увеличилось на 0,4%. В крупнейшем в мире сталепроизводителе – Китае – объем производства вырос на 1,1% и составил 738 940 тыс. тонн. Для сравнения: вторая страна по объему Япония выпустила в этом периоде 96 059 тыс. тонн стали (-0,5%).