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Рада БНК: Сегодня Беларусь находится в худшей ситуации, чем коммунистическая Польша

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  • 23.12.2016, 10:22
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Рада Белорусского национального конгресса приняла заявление в связи с угрозой закрытия телеканала «Белсат».

Рада Белорусского национального конгресса серьезно обеспокоена озвученными планами польского правительства уменьшить финансирование телеканала «Белсат» в 3,5 раза и перевести его на русский язык. Это будет противоречить национальным интересам не только Беларуси, но и Польши.

«Мы искренне благодарны польскому государству, которое в течение 9 лет поддерживало белорусскоязычный телеканал. Деятельность «Белсата» в деле укрепления демократических ценностей, белорусской национальной идентичности и противостояния идеологии «русского мира» трудно переоценить.

Поляки, очевидно, помнят те недалекие времена, когда их страна находилась под коммунистическим гнетом и угрозой масштабной оккупации. Сегодня Беларусь находится в аналогичной, а может даже и худшей ситуации. В сложившихся обстоятельствах лишать белорусскую общественность одного из крупнейших источников альтернативной информации, отступая перед кремлевской пропагандой, опасно не только для Республики Беларусь, но и для всего нашего региона.

Лозунг наших славных предков «За вашу и нашу свободу» должен подсказать правильное решение», - заявила Рада Белорусского национального конгресса.


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