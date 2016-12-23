Ночное ЧП в Минске: горела огромная территория складов 12 23.12.2016, 10:27

Пожар тушили двадцать машин МЧС.

Ночью во Фрунзенском районе Минска горели склады на площади 500 кв.м, пострадавших нет.

Как сообщил БелТА исполняющий обязанности пресс-секретаря Минского городского управления МЧС Александр Попко, сообщение о пожаре на ул.Лынькова, 119 поступило от очевидцев около 4.00 23 декабря.

Пламя объяло расположенные здесь склады, распространившись на площадь 500 кв.м. Для борьбы с огнем пришлось вызвать дополнительные пожарные расчеты из соседних районов. Тушить пожар довелось более двух часов.

Всего на тушении пожара было задействовано 20 единиц техники. К 6.30 пламя было подавлено.

Частично обрушились стены и кровля складов. Пострадавших нет.