В Барановичах рабочие стоят за станками в валенках 2 23.12.2016, 10:58

Профсоюз РЭП начал борьбу с нарушением прав рабочих в Брестской области.

На предприятиях работают в цехах при +9. Законно ли это?

«В этом случае люди могут не приступать к работе», – говорит правовой инспектор профсоюза РЭП.

Работники Барановичского станкостроительного завода ЗАО «Атлант» рассказали praca-by.info, что трудятся в холодных помещениях.

– В прошлом году в цехах было 14-15 градусов, а этой зимой отопление не включили. Работаем при +9. Люди надевают два свитера, пальто, но все равно холодно. Говорили начальству – никакой реакции. А что им – в кабинетах ведь топят. О рабочих никто не думает – главное план, остальное не важно, – рассказали работники Барановичского станкостроительного завода.

Они также добавили, что «на автоматах» (Барановичском заводе автоматических линий) работники за станками «вообще в валенках стоят».

Как стало известно, аналогичная ситуация наблюдается на Минском заводе шестерен.

Ранее стало известно, что работницы швейной фабрики «Динамо Програм Брест» также работают в цехах при 9 градусах.

Правовой инспектор профсоюза РЭП по Брестской области Владимир Малей отмечает, что работа в таких условиях незаконна.

Постановлением Министерства здравоохранения от 30.04.2013 № 33 были утверждены новые Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях».

Согласно этому документу в вышеописанных ситуациях работы должны были бы быть прекращены.

Предельное время пребывания работника на рабочем месте при температуре воздуха ниже допустимых величин

— к категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в офисе (в Санитарных правилах № 9-80-98 работы в офисе не упоминались), сфере управления и подобные);

— к категории Iб — работы с интенсивностью энергозатрат 121–150 ккал/ч (140–174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и подобные);

— к категории IIа — работы с интенсивностью энергозатрат 151–200 ккал/ч (175–232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и подобные);

— к категории IIб — работы с интенсивностью энергозатрат 201–250 ккал/ч (223–290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и подобные);

— к категории III — работы с интенсивностью энергозатрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие значительных физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и подобные).

– Работники должны обращаться к руководителю: уважаемый директор, при такой температуре трудиться не имеем права. Если не поможет – обратиться в инспекцию по труду. При таких низких температурах люди могут не приступать к работе, – отметил Владимир Малей.