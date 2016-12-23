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Скопировавший звук запроса «О'кей, Google» попугай стал звездой Сети

  • 23.12.2016, 11:01

Видео за пять дней собрало более полумиллиона просмотров.

В Сети набирает популярность видео, в котором показан попугай, точно копирующий звук, который сопровождает запрос «О'кей, Google». Ролик за пять дней собрал более полумиллиона просмотров в YouTube, пишет korrespondent.net.

В ролике звучит голос хозяйки прицы, которая решила похвастаться пользователям Сети умением своего питомца. Женщина за кадром говорит «О'кей, Google», после чего попугай отвечает ей, воспроизводя звук запроса.


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