Скопировавший звук запроса «О'кей, Google» попугай стал звездой Сети 23.12.2016, 11:01

Видео за пять дней собрало более полумиллиона просмотров.

В Сети набирает популярность видео, в котором показан попугай, точно копирующий звук, который сопровождает запрос «О'кей, Google». Ролик за пять дней собрал более полумиллиона просмотров в YouTube, пишет korrespondent.net.

В ролике звучит голос хозяйки прицы, которая решила похвастаться пользователям Сети умением своего питомца. Женщина за кадром говорит «О'кей, Google», после чего попугай отвечает ей, воспроизводя звук запроса.