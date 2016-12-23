Патриоты из Лиды: Зачем мы платим налоги и содержим такую милицию? 1 23.12.2016, 11:16

Фото: «Радыё Свабода»

В Лиде осудили трех активистов за увековечение памяти повстанцев Калиновского.

Валерий Минец из Лиды наказан штрафом в 105 рублей (5 базовых), Витольд Ашурак из Березовки Лидского района оштрафован на 630 рублей (30 базовых), Вадим Лявон из Новогрудка — получил предупреждение. Их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии 30 октября в Свислочи. Никто из активистов своей вины не признал, пишет svaboda.org.

По словам активиста Витольда Ашурка, суд над ними в Лиде проходил согласно знакомому сценарию. Против участников чествования памяти повстанцев Калиновского свидетельствовали свислочские милиционеры, которые кроме того как подтвердить, что Ашурак и Лявон были 30-го в Свислочи, возлагали цветы к памятникам Калиновскому и Траугутту, а также посетили Якушовку и там фотографировались, ничего больше сказать не могли.

Никто из активистов не отрицал, что был в Свислочи, возлагал цветы и зажигал свечи у памятников национальным героям. Лявон даже рассказал, что обращался к переодетым милиционеров, назывался им и спрашивал: не является ли это несанкционированной акцией, не нарушают ли они законодательство. Но ему ничего не ответили.

Что касается присутствия в Свислочи Валерия Минца, то милиционеры засвидетельствовали, что он приехал только в Якушовку, но все равно, мол, принимал участие в акции. Минец сказал журналистам, что предоставил суду свою версию событий.

— Дело в том, что сначала протокол на меня был составлен таким образом, что я вместе со всеми был в Свислочи, участвовал в якобы несанкционированных митингах и шествии. А уже потом, в суде, милиционеры начали свидетельствовать, что я приехал только в Якушовку. Мои свидетели показали, что я приехал в тот момент, когда из Якушовки уже начали разъезжаться, и там я тоже ни в чем не участвовал.

Валерий Минец сказал, что даже на видеозаписи, которую милиционеры передали суду и просматривали вместе с судьей, его нет ни на одном из кадров. Он считает, что милиционеры в суде лжесвидетельствовали, и хочет ли подать жалобу на них в прокуратуру.

— Абсолютный абсурд. Я приехал, когда все было кончено, судья видел, что меня не было на съемках, но вынес такой приговор. Это свидетельствует о том, что дело политическое, продолжается политика запугивания граждан.

Вадим Лявон говорит, что его только предупредили, а не оштрафовали, видимо, ввиду того, что у него многодетная семья и беременная жена. Но, по его словам, решение суда — полный абсурд, так как подобного рода меры по увековечиванию памяти национальных героев власти должны сами организовывать и проводить.

— А еще — зачем мы платим налоги и содержим такую милицию, которая намеренно подводит нас к штрафам и наказаниям? Я подходил ко многим милиционерам в Свислочи, назывался на камеру и спрашивал — нарушаю ли я что-то, согласована ли акция? А мне никаких ответов — все это зафиксировано на видео. И в результате еще составили протокол. Считаю, что дело вообще не должны были рассматривать в суде, так как нас осудили за увековечение наших же национальных героев.

Витольд Ашурак замечает, что его наказали как рецидивиста, мол, осужден за подобное не в первый раз. По его словам, с момента, как на них составили протокол, было понятно, что будет и приговор.

— Я в этом не сомневался, так как это дело политическое. Нас судят за увековечение наших героев, чтобы мы забыли о них. Я уже не первый раз с этим сталкиваюсь и думаю, что ничего у них не получится.

Согласно мониторингу гродненских правозащитников, за увековечение повстанцев Калиновского в Свислочи до сегодняшнего дня были осуждены десять активистов из разных городов Беларуси. Свислочский активист Юрий Глебик оштрафован на 40 базовых величин, на 10 базовых осужден житель Гродно Николай Леменовский, а также слонимцы Виктор Марчик и Павел Севасьцян.

Василий Климович из Мостов осужден на 9 базовых величин. Гродненцы Владимир Хильманович на 40 базовых, Виктор Сазонов — на 35 базовых, Сергей Веремеенко — на 15 базовых; кобринский суд приговорил Алеся Меха на 50 базовых. Волковысский районный суд оштрафовал Виталия Гуляка на 25 базовых величин. К этому списку добавились и трое осужденных в Лиде.